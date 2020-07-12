На Донбасі зафіксовано понад 10 Т-64 і “Гіацинт З” російських найманців із порушенням лінії відведення

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін біля Лутугиного (на південний заході від Луганська) зафіксувала одинадцять танків Т-64, а також 152-міліметрову самохідну гаубицю 2С5 “Гіацинт З” із порушенням лінії відведення, повідомили в прес-центрі штабу Операції Об’єднання єднаних сил.

Про це пише “Інтерфакс-Україна”.

“10 липня 2020 року під час спостережного польоту БПЛА представників місії зафіксовано на території об’єкта поблизу непідконтрольного уряду України селища Лутугине Луганської області, одинадцять танків Т-64, а також 152-міліметрову самохідну гаубицю 2С5 “Гіацинт С”, – йдеться в повідомленні на сторінці штабу ООС у Фейсбуці в неділю.

Також УС СЦКК зазначає, що російські найманці продовжують нарощувати мінні поля в прямій близькості до ділянки розведення сил і засобів “Петровське”.

Спостерігачі ВУС СЦКК наголосили, що “з метою приховування озброєння і військової техніки, російські окупанти зривають заплановані спостережні польоти місії, шляхом обстрілів зі стрілецької зброї безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ”.