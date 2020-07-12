У “Слузі народу” кажуть, що Рада буде і далі збиратися влітку

Верховна Рада поки не планує йти на канікули – нардепи хочуть провести кілька позачергових засідань для прийняття низки невідкладних законопроєктів.

Про це повідомляє “УП” з посиланням на слова нардепа від “Слуги народу” Олександра Качури в ефірі каналу “Україна 24”.

“Домовилися, що під час літнього періоду наша робота не буде припинятися. Ми будемо збиратися у зв’язку з накопиченням необхідних для прийняття законопроєктів, соціальних законопроєктів, антикоронавірусних законопроєктів – будемо збиратися мінімум 3-5 разів за міжсесійний період”, – сказав депутат

За словами Качури, найближчим часом, швидше за все, буде два позачергових засідання Ради: одне відбудеться на вимогу президента, а інше – на вимогу народних депутатів.

Член фракції “Слуга народу” зазначив, що підписи вже зібрали, про засідання оголосять окремо.

Нардеп також додав, що його профільний парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив працювати в міжсесійний період у звичайному режимі, оскільки є багато питань, які потрібно вирішити перед місцевими виборами і т. п.