«Відчуєте те, чого раніше не відчували». Український топ-мандрівник Комарів про місця сили і поїздках в умовах карантину

Пандемія коронавіруса внесла корективи у всі сфери життя – зокрема, це торкнулося і туризму. Так, із-за обмежень на виїзд за межі України, скасування рейсів і закритих у багатьох країнах кордонів чимало українців не зможе провести свою відпустку в запланованих раніше локаціях.

Однак навіть настільки серйозна ситуація з вірусом по всьому світу не є перешкодою для того, щоб подорожувати і отримувати нові яскраві емоції. Оглядач поспілкувався з топовим українським мандрівником, автором програми на ” 1+1 «Світ навиворіт» з Дмитром Комаровим про те, як пандемія вплинула на його роботу, як подорожувати в умовах карантину та які місця знаменитість воліє відвідувати в рідній країні.





Дмитро Комаров Прес-служба

— Зараз, коли багато кордони для українців, як і раніше, закриті, подорожі по Україні стали особливо актуальними. Розкажіть про ваших найулюбленіших напрямках.

— Я дуже люблю Карпати. Незалежно від пори року, це завжди порція неймовірних вражень. Взимку в Карпатах можна кататися на лижах, а влітку ходити в походи, купатися в гірських річках, кататися на велосипеді або квадроциклі, сплавлятися, просто милуватися природою і дихати неймовірним повітрям. У Карпатах можна знайти відпочинок на будь-який смак і гаманець. Зупинятися можна в готелях, приватних готелях, а також у місцевих жителів, що набагато цікавіше. Мої найулюбленіші місця в Карпатах – це Буковель, Славське, Драгобрат Пилипець.

Ще мені подобається Джарилгач. Це коса-острів біля Скадовська, де я часто бував з друзями ще в юнацькому віці. Ми розбивали табір і жили там тижнями в стилі Робінзона Крузо. Пірнали, ловили рапанів, каталися на кайті, насолоджувалися дикою природою.

Нещодавно ми з дружиною були в Одесі, де святкували мій день народження. Гуляли по місту, купалися в морі, і пробували колоритну місцеву кухню. Ми орендували машину і каталися по околицях. Я непогано знаю Одесу, це один з моїх улюблених міст.

Дмитро Комаров Прес-служба

— Які місця ви б порекомендували для подорожей з другою половинкою?

— Неважливо, куди ти їдеш зі своєю другою половинкою. Важливо те, що якщо це дійсно твій чоловік, то «рай в курені» буде в будь-якому місці на планеті.

У нас в Україні багато красивих місць. Джарилгач, наприклад, я якось навіть назвав «українськими Мальдівами» за його красу, і ця назва так і закріпилася за косою-островом. Добре відпочити можна навіть недалеко від Києва. Наприклад, на Київському водосховищі є і хороші бази відпочинку, і місця, де можна зупинитися з наметами. В Житомирській області є красиве місце – Коростишівський кар’єр. З 1850-х років тут добували граніт, але закінчили розробку, кар’єр затопили. У підсумку вийшло неймовірно красиве рукотворне озеро, оточене лісом, з дуже вражаючими краєвидами, крутим скелястим берегом. Там можна скупатися, зупинитися в наметовому містечку. З’їздити туди з Києва можна навіть одним днем.

Але моя думка, що місце для відпочинку не так важливо, як настрій, ті емоції, які ви переживаєте разом. Неважливо, куди їхати, важливо з ким.

Дмитро Комаров зі своєю дружиною Прес-служба

— Чи є у вас місця сили?

— Місця сили для мене зазвичай пов’язані з горами. В Україні це, звичайно, Карпати. Там дуже багато енергетично сильних місць – та ж Говерла, Піп Іван або інші вершини. Звичайно ж, місцями сили можна назвати і гірські піки в інших країнах, на які я піднімався. Я ніколи не забуду світанок на Кіліманджаро (5895 м), на Айленд Піку (6189 м) і на болівійській вершині Уайна-Потосі (6088 м), у базовому таборі Евересту, коли перші промені сонця з’являються з-за гігантської піраміди, найвищої гори на планеті. Не дарма навіть у Непалі кажуть, що боги обрали гори, щоб жити на їх вершинах. Коли ти піднімаєшся весь вже знесилений, вичавлений, як лимон, і здається, що не можна далі зробити крок, якщо включити волю, то активуються внутрішні резерви, і ти знову можеш йти. В такі моменти ти розумієш, що меж розвитку фізичних здібностей просто не існує.

Дмитро Комаров Прес-служба

— Де ви плануєте відпочивати цього літа?

— Цього літа, незважаючи на ситуацію, у нас дуже багато робочих планів. Тому відпочинок буде тільки короткостроковий, і він буде проходити в Україні.

У нашій країні є багато цікавих місць, які входять в наш список бажань. Нещодавно моя дружина їздила в подорож по Херсонській області і розповіла мені про неймовірні Олешківські піски та інші красиві місця. З’явилося бажання поїхати туди особисто. Також, як я вже не раз говорив, обожнюю «українські Мальдіви» – острів Джарыглач недалеко від Скадовська. Із задоволенням поїхав би туди на кілька днів з палатками. Але все це залежить від наявності вільного часу. Якщо є буквально один вільний день, то ми з задоволенням поїдемо в Чернігів, Житомир або на Київське водосховище, де багато мальовничих місць.

Дмитро Комаров Прес-служба

Якщо ж мова піде про повноцінній відпустці, то тут вибір для мене очевидний – це українські Карпати. Якщо дозволить погода і буде час, я дуже хочу поїхати туди на машині, поїздити по нетуристическим дорогах, досліджувати гірські маршрути, піднятися на літній Драгобрат, тому що я був там тільки взимку і навесні, а влітку – ще ні, подихати чистим повітрям і насолодитися енергією гір.

— Дайте кілька порад для подорожей по Україні.

— Я рекомендую випробувати те, що ви ще не відчували. Спробуйте кардинально змінити формат і підхід до відпочинку. Якщо ви зазвичай їздите на вихідні до Львова чи Одеси, то спробуйте взяти намет, пальник і легкий набір похідного посуду, і відкрити для себе абсолютно новий вид відпочинку.

Ті, хто подорожує, прекрасно знає, що ціна номера в готелі прямо пропорційна виду з вікна. Якщо балкон виходить на море, то це найдорожчий номер, якщо на гарний парк – то це теж дуже недешева опція. А якщо балкон виходить на задній двір або будівництво, то це найдешевші номери. Так от, подорожуючи з наметом, ви можете самі для себе вибирати кращий «балкон» і самий неймовірний вигляд, тому що поставити намет можна де завгодно. Навіть у Київській області на березі водосховища неймовірно багато місць, де на краю високого обриву можна поставити намет і прокинутися з відчуттям захоплення від краси навколо.

Дмитро Комаров Прес-служба

Подорожуючи по Україні, не забувайте відповідально ставитися до свого здоров’я і природи навколо. Частіше мийте руки, беріть з собою аптечку в подорожі і, відпочиваючи на природі, ставтеся до неї дбайливо і прибирайте за собою сміття. А якщо розпалюєте багаття, то обов’язково обладнайте для цього спеціальне місце, щоб не влаштувати пожежу.

— Що завжди є в рюкзаку Дмитра Комарова?

— Зручне взуття, термос, комфортна натуральна бавовняна одяг – якщо я їду в жаркі країни, або дуже тепла; з сучасними технологіями, мембранами – якщо я їду в холодні місця. Завжди є ніж, компас, паперова карта країни. Незважаючи на наявність гугл-карти, я завжди беру її з собою, тому що дуже люблю ввечері подивитися на паперову карту і скласти маршрут по-старому. І, звичайно ж, мій талісман – український прапор, який подорожує зі мною вже більше 15-ти років і побував у всіх моїх експедиціях.

Що потрібно брати в подорож: поради Комарова Прес-служба

Зазначимо, раніше Дмитро Комаров вже озвучував рекомендації для українців щодо подорожей по рідній країні. Зокрема, він вважає, що невимовно пощастило жителям Житомирщини, адже тут, за його словами, справжня краса.

«На літо – чудова альтернатива скалодромам в приміщеннях», – зауважив Дмитро.

Крім цього, він зазначив, що тут ще і пейзаж, від якого мурашки».

«Високий скелястий берег височіє над річкою Тетерів, а навколо – дуже старий ліс, буквально випромінює силу. І повітря, яким просто не можеш надихатися. Є відмінні майданчики, де можна провести вихідні в наметі», – поділився враженнями провідний.