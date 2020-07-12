Комаровский рассказал, почему не стоит спешить пить антибиотики

Бездумное использование антибиотиков чревато страшными последствиями, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский

Евгений Комаровский комментируя в социальной сети рекомендации некоторых врачей приема антибиотиков, объяснил, что подобные медикаменты назначают медики для лечения вирусных инфекций в профилакстических целях, но в итоге это все увеличивает случаи бактериальных осложнений. В частности, антибиотик способен избавить человека от определенной группы бактерий, позволив тем самым размножиться другим патогенным бактериям, у которых не останется конкурентов.

Люди думают, что защитят, а врачи знают одно: что если антибиотик не назначить при вирусной инфекции, а потом возникнет воспаление легких, то скажут: “Вот, ты ж, зараза, нам ничего не назначил – теперь из-за тебя у нас воспаление легких, – пояснил Комаровский.

Также Комаровский отметил, что убежденность в том, что антибиотики необходимо вкалывать для лучшего усвоения организмом – заблуждение. Совремнные препараты, по словам врача, прекрасно всасываются желудочно-кишечным трактом.

: socportal.info