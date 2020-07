“Люди Путіна”: одіссея офіцера КДБ, який назавжди залишився в Дрездені

Одного разу Альберт Ейнштейн дав асистентові екзаменаційні питання для своїх студентів в Прінстоні. Той подивився і з подивом запитав: “чи Не на ці запитання вони відповідали в минулому році?” Ейнштейн відповів ствердно, але додав: “З тих пір змінилися відповіді”.

На Заході про Путіна і путінської Росії видано більше десятка книг з промовистими назвами: “Путінська клептократія”, “Держава-мафія”, “Код путінізму”. Чи можна зараз дати нові відповіді на старі питання про російської влади? Можна розповісти невідоме про російського лідера і його оточенні? І що нового можна додати про протистояння Росії і Заходу?

Нова книга “Люди Путіна. Як КДБ повернув собі Росію і перейшов у наступ на Захід” (putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Turned on the West) – це спроба дати нові відповіді на старі питання.

Автор книги – колишній московський кореспондент Financial Times Кетрін Белтон. Вона прожила в Росії 16 років. А робота в FT в Москві, як каже Белтон в інтерв’ю Бі-бі-сі (першому в її житті, коли вона не задає, а відповідає на питання), допомогла їй познайомитися з олігархами, чиновниками, співробітниками спецслужб і кремлівськими інсайдерами.

Що нового ми дізналися про Путіна з фільму “Справа Собчака”

Слова Путіна: що залишилося у промовах президента і що зникло за 20 років

Книга побудована як журналістське розслідування: з безліччю посилань та джерел, більшість з яких, щоправда, залишаються анонімними.

Белтон каже, що взялася за дослідження, тому що інші книги, написані про Путіна, на її думку, трохи поверхневі.

В якості прикладів хороших книг – з розслідуваннями та численними джерелами – вона називає роботи Девіда Хоффмана “Олігархи” (2001) і “Продаж століття” (2000) Христі Фріланд, присвячені Росії 1990-х. Але про Путіна, вважає автор, подібних досліджень немає.

У її книзі співробітники спецслужб, бандити, олігархи, чиновники, політемігранти постійно міняються ролями. Незмінними залишаються боротьба за владу і ресурси, виведення російських капіталів на Захід, в тому числі і для боротьби з Заходом. Не тільки російські, але й західні герої книги постають безпринципними і жадібними до грошей.

Ніхто з них не викликає симпатії.

“Ліваки” і технології?

Правовласник иллюстрацииITAR-TASS / DMITRY ASTAKHOV

Белтон показує, як змінювався і при цьому не змінився офіцер КДБ, який став президентом Росії. Один з найбільш цікавих розділів книги присвячений Дрездену другої половини 80-х, коли там працював Путін. Автор буде повертати читача в Дрезден протягом усього оповідання, щоб пояснити мотиви і методи роботи російського президента, а заодно його уявлення про світ і його страхи.

Вважається, що майбутній російський президент в НДР не займався нічим мало-мальськи цікавим – така офісна робота, позбавлена бондовської гламуру. А Дрезден того часу нібито був містом на периферії роботи КДБ і східнонімецької Штазі.

Однак у книзі Белтон все виглядає зовсім не так.

Приблизно в той час, коли Путін прибув у Дрезден, Західна Німеччина стала найважливішим джерелом контрабанди технологій і високотехнологічних товарів в СРСР і НДР, пише Белтон. Незадовго до цього Володимир Вітрів, займався військово-технічною розвідкою, передав на Захід детальну інформацію про радянському промисловому шпигунстві на Заході. В результаті тільки з Франції було вислано 47 радянських розвідників, а фокус роботи радянських спецслужб змістився на Німеччину.

“Дрезден був одним з пунктів розкрадання секретних технологій Заходу, що СРСР не міг імпортувати з-за ембарго. В Дрездені був завод Robotron, де клонували комп’ютер IBM. З цим заводом пов’язано багато угод, вони задокументовані німецькими властями”, – говорить Белтон.

Історія східнонімецького комбінату Robotron, де ще в 1970-ті намагалися копіювати технології IBM, дійсно досить добре вивчена в Німеччині, так само як і робочі зв’язки з радянськими підприємствами.

“Дрезден був місцем зустрічі членів “Фракції Червоної Армії” (RAF, ліворадикальної терористичної угруповання з ФРН – прим. Бі-бі-сі) з КДБ і Штазі”, – продовжує автор.

На рахунку RAF десятки вбивств і захоплень заручників. З розсекречених документів Штазі випливає, що RAF користувалася фінансовою та організаційною підтримкою спецслужб НДР, які допомагали перебратися до Східної Німеччини членам організації.

Що знали, і яку роль відігравали в цих процесах радянські спецслужби, дотепер не дуже зрозуміло. Але в книзі Белтон фігурує якийсь колишній член ВПС, який розповідав автору про свої зустрічі з Путіним у Дрездені. Перевірити прозвучали в оповіданні досить серйозні звинувачення на адресу Путіна неможливо. Як і дізнатися ім’я співрозмовника автора книги. І не його одного.

Сам Путін скупо говорив, що в Дрездені займався “звичайної розвіддіяльністю: вербування джерел інформації, отримання інформації, її обробка і відправка в центр”.

Правовласник иллюстрацииGETTY IMAGES

Про особливості роботи Путіна і його колег в Дрездені автору книги розповідає Хорст Йемлих – помічник голови дрезденського відділення Штазі по координації роботи з радянськими розвідниками.

“Я знаю, що Путін і його команда працювали з Заходом, на Заході у них були контакти. Але в основному вони займалися вербуванням тут [в НДР] – говорить Йемлих. – Вони полювали за студентами до того, як ті їхали на Захід”.

Таким чином, в книзі вибудовується загальна картина того середовища, яка оточувала майбутнього російського президента в Дрездені і в якій він так чи інакше працював. Вербування для отримання інформації з Заходу, організація роботи, спрямованої на видобуток західних технологій, які супроводжують це тіньові фінансові операції, кошти від яких, в тому числі йшли на підтримку найрізноманітніших організацій (від RAF до легальних компартій), вигідних КДБ і Штазі.

Останній елемент – підтримка і фінансування вигідних КДБ людей – стає для Белтон ключовою в ланцюжку, формировавшей світовідчуття і modus operandi співробітників спецслужб.

Справжнє обличчя

Виходячи з логіки автора книги, прихід до влади Путіна (або іншого вихідця з КДБ) виглядає неминучим.

Методи теж зрозумілі. Людині завжди складно відмовитися від своїх звичок. Якщо в минулому ти займався контрабандою, використовував “чорні каси”, і це працювало для досягнення стояли тоді завдань, то навіщо зараз відмовлятися від офшорних операцій і співпраці з нехай сумнівними, але ефективними людьми? А якщо твоєї завданням було дестабілізувати Захід, то чому б не використовувати цей інструмент, замінивши колишню ідеологічне наповнення на щось нове?

Навіть дії Путіна на Україні в 2014 році Белтон пов’язує з Дрезденом і отриманої в НДР психологічною травмою.

“Риторика і державна пропаганда, супроводжували військові дії Росії на Україні – прим. Бі-бі-сі), схоже, були відображенням гострої параної, яка переслідувала Путіна і його людей з часу помаранчевої революції 2004 року і задовго до цього: коли Путін спостерігав за розвалом радянської імперії з особняка КДБ над Ельбою в Дрездені”, – пише Белтон, додаючи, що в 2014 році путінський режим несподівано показав своє справжнє обличчя.

Логіку вчинків російського президента і його оточення автору книги пояснює Володимир Якунін. Колишній співробітник Першого головного управління КДБ, один із співзасновників кооперативу “Озеро” і екс-глава РЖД розповідає британської журналістки про підступи ЦРУ, пишається включенням в санкційні списки, але каже, що влада США вже давно не в курсі, що відбувається в Росії, якщо вважають Геннадія Тимченко і Юрія Ковальчука “банкірами Путіна”.

“У російського президента доступ до фінансових коштів всієї країни”, – зауважує Якунін.

За його словами, у боротьбі із Заходом Росія на стороні “гуманістичного традиціоналістського суспільства, якому протистоїть абсолютний консюмеризм”, і цю битву Москва використовує, щоб знову стати глобальним гравцем. А виною протистояння з Заходом називається звичний набір образ Москви: розширення НАТО на Схід, розміщення ПРО в Румунії і Польщі, кольорові революції.

Корумпувати Захід

Комедію положень, хоча й не саму смішну, можна побачити в тій частині книги Белтон, де вона пише про стратегічні помилки Заходу щодо Путіна. На її думку, спочатку Захід не розумів глибини трансформацій, що відбувалися в Росії після приходу до влади Путіна.

Звичайно, важко було не помітити, як вихідці з КДБ, які входили до путінське оточення, отримали контроль над стратегічним енергетичним комплексом Росії. Але для західного спостерігача, пише Белтон, інший бізнес в Росії все ще виглядав незалежним.

Олігархів єльцинської епохи на Заході багато хто вважали прозахідної силою в російській економіці. Але головне, Захід очікував, що зростаючий середній клас Росії вимагає більшої участі в політичному житті країни. А особливі надії покладалися на інтеграцію Росії в західні ринки.

Правовласник иллюстрацииGETTY IMAGES

Але інтеграція не змінила Росію. Навпаки, Росія змінювала Захід, пише автор. На Заході сподівалися, що російські олігархи, які приїхали у Лондон, стануть незалежної рушійною силою, ініціаторами змін, але вони ставали все більш і більш залежними від Кремля. “Вони перетворилися на васалів путінського авторитарного клептократичного держави… і почали повільно корумпувати Захід”, – пише Белтон.

Західні політики, бізнесмени і адвокати постають в книзі жадібними конформістами, яких мало турбує походження грошей їх російських клієнтів і партнерів.

Колишні західні партнери “ЮКОСа” не мають жодних моральних докорів, намагаючись відкусити шматок від імперії Ходорковського, коли останній відправляється у в’язницю. Члени британської Палати лордів за півмільйона фунтів на рік входять до рад директорів російських держкорпорацій. На сумнівні засоби росіяни скуповують елітну нерухомість в Кенсінгтоні і інших престижних районах британської столиці.

“У Лондоні всіх і все можна купити, – безапеляційно заявляє в книзі російський олігарх, теж анонімний. – Росіяни прийшли в Лондон корумпувати британську політичну еліту”.

Одна з головних помилок Заходу, на думку Белтон, – сприйняття російських грошей виключно як крадених, які відмивалися для особистого збагачення та легалізації на Заході. Розуміння того, що це ще й “чорна каса” для стратегічних операцій російської держави по дестабілізації Заходу, прийшло надто пізно.

“Але вони не вловили суті. Битва з Заходом назрівала задовго до цього. Вона готувалася ще до розпаду СРСР, коли окремі структури КДБ намагалися зберегти свої агентурні мережі для роботи і після переходу до ринкової економіки, допомагаючи Путіну прийти до влади”, – пише Белтон.

Ненадійний свідок

Побіжний олігарх Сергій Пугачов – один з тих, хто багато розповів автору книги про режим Володимира Путіна.

Правовласник иллюстрацииGETTY IMAGES

Пугачова називали “кремлівським банкіром” за часів Бориса Єльцина.

Мільярдер стверджує, що це він привіз американських політтехнологів, які допомогли переобратися Єльцина в 1996 році. Тоді взимку рейтинг російського президента становив близько 3%, а влітку, у другому турі виборів, він отримав майже 54%.

Ті вибори запам’яталися яскравими гаслами єльцинської кампанії: “Голосуй, а то програєш!”, “Не дай Бог!”, “Купи їжі в останній раз!”

Правда, до цих пір точно невідомо, хто був ініціатором приїзду заокеанських гостей і наскільки суттєвою була їх роль на тих виборах. Одна з головних зірок російського телебачення 1990-х Євген Кисельов скептично відгукувався про їх місії.

“Була легенда, що забезпечили перемогу Єльцина якісь американські політтехнологи, радники. Дійсно, були американські радники, яких привіз Олег Сосковець, вони сиділи в готелі “Президент” на Якиманці і нічого не робили. Час від часу до них наносили візити ввічливості то Юмашев, то Дяченко, вислуховували весь той брєд, який вони несли, бо не розуміли нічого ні про стан російської громадської думки, ні про політичну ситуацію”, – сказав Кисельов в інтерв’ю Бі-бі-сі.

Сергій Пугачов розповідає, що познайомився з Путіним на початку 90-х, а в кінці 90-х вони вже разом працювали і бачилися щодня, коли Путін став помічником Павла Бородіна, керуючого справами президента Росії. Пугачов безсоромно називає Путіна своїм протеже і розповідає, що саме він вибрав Путіна наступником Єльцина, оскільки думав, що Путіна можна контролювати.

Пугачов стверджує, що умовив дочка Єльцина Тетяну та її майбутнього чоловіка Валентина Юмашева, який очолював тоді адміністрацію президента, призначити Путіна главою уряду, а потім переконати Єльцина достроково піти у відставку.

Щоправда, сама Тетяна Юмашева називала слова Пугачова “повною маячнею”.

У Росії проти Пугачова порушено кримінальну справу за звинуваченням у навмисному банкрутство Межпромбанка.

Москва домоглася у Високому суді Лондона заморожування активів Пугачова в Англії. Суд заборонив Пугачову залишати територію Англії та Уельсу. Але він втік до Франції і отримав в Британії два роки в’язниці заочно за неповагу до суду.

Британська суддя, виносила вирок Пугачову, визнала його ненадійним свідком: “Очевидно, що його показання по багатьом темам змінюються в залежності від того, що він вважає найбільш зручною версією подій в даний час”.

Чи можна довіряти словам такої людини? “Він – не ангел, він приховав рахунку від англійського суду, – відповідає Белтон. – Пугачов вважав, що всі ці правила англійської суду – дрібниця порівняно з тим, що сталося з його імперією”.

“Але є фотографії, де діти Пугачова спілкуються з дітьми Путіна, де він вечеряє з Сечіним, Патрушевим, Устиновим і Віктором Івановим, – додає Белтон, пояснюючи, чому вважає його досить надійним джерелом. – Є записи вже після того, як він втік до Франції, виявлені британськими детективами…. де він відверто говорить з високопоставленими людьми”.

Важкий вибір і аноніми

Окреме питання до книги – велика кількість анонімних джерел, що розповідають у тому числі анекдотичні історії (на кшталт візиту в “бандитський Петербург” 1990-х неназваного іноземного інвестора, якого замість мерії відвезли на переговори на дачу карикатурного бандита в спортивному костюмі і капцях).

Численні рецензенти, восхищающиеся книгою, не звертають на це увагу. Не вважає це проблемою і Кетрін Белтон. “Важливіше зрозуміти історію, ніж змусити людину йти під запис”, – каже вона, додаючи, що для багатьох співрозмовників питання збереження анонімності був принциповим з міркувань особистої безпеки.

Про теракт на Дубровці як про операції російських спецслужб, яка пішла не так, вона також пише зі слів ще одного такого джерела.

“Це був важкий вибір. Спочатку я не планувала писати про Дубровку, про Беслан і вибухи будинків. Я хотіла писати про гроші, я хотіла писати, як Кремль захопив контроль над економікою”, – зізнається Белтон, додаючи, що цей епізод став для неї найбільш шокуючим в процесі написання книги.

За словами автора, вона вважала своїм обов’язком поділитися сумнівами, почувши версію якогось відомого людини”, який знав подробиці операції в театральному центрі на Дубровці.

“Ми не стверджуємо, що це 100% правда, але, коли людина з такого вузького кола готовий говорити не під запис, конфіденційно, наш обов’язок і відповідальність про це розповісти”, – пояснює Белтон своє бажання розповісти шокуючу історію, яку неможливо перевірити, як і деякі інші в її книзі.

Як колишній журналіст, Белтон звертається за коментарем до влади. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав історію інсайдера “повною нісенітницею”.

Книга Белтон вже стала бестселером, її захоплено приймає критика.

Times і Financial Times називає її найкращою книгою про сучасної Росії, Путіна і його оточення.

Guardian порівнює “Людей Путіна” з романами Джона ле Карре, називаючи її до дрібниць вивченої анатомією путінського режиму.

Spectator пише, що автор не тільки задокументувала сходження апаратника з КДБ на вершину влади, але і простежила, як його оточення здійснила рейдерське захоплення всієї країни та її фінансів.

“Белтон малює портрет лідера з його згубними уявленнями про світ кінця 1990-х, де мафіозні ідеали і фантазії про великодержавності – рівнозначні та взаємозамінні, де правила – для небагатьох, а виживають герої з гострою параноєю”, – пише Spectator.

“Мені не хотілося, щоб люди думали, що це антиросійська книга. Я пишу про групу людей, які захопили владу, – говорить Белтон. – І я описую їх методи роботи і мислення. Це уламки 1980-х”.

Михайло Зигар у книзі “Вся кремлівська рать” каже, що історія Путіна – про те, як людина випадково став королем: спочатку щасливим реформатором (король Левове Серце), потім любителем хорошого життя (королем Прекрасним), а потім король зрозумів, що він – частина історії (і став царем Іваном Грозним).

У Кетрін Белтон підполковник КДБ у підсумку так і залишився підполковником КДБ, навіть ставши королем.