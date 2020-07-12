Пожежа в Одесі знищив 8 квартир: люди опинилися на вулиці в піжамах і без грошей

Велика пожежа в житловому будинку в центрі Одеси знищив не менше 7-8 квартир. Коли він спалахнув, їх жителі опинилися на вулиці в піжамах без будь-яких речей і коштів.

Про це ТСН розповіли сусіди погорільців. За їх свідченнями, подібна ситуація трапляється в зазначеному будинку не вперше.

Минулого разу загоряння сталося через несправність проводки. Тому люди припускають, що на цей раз вона могла спалахнути знову. Крім того, мешканці будинку, що охопила пожежа, скаржаться, що перенапруження електромережі почало спостерігатися після того, як на першому поверсі з’явилися ресторани.

«Весь третій поверх (згорів. – Ред.). Щонайменше квартир 7-8. Знайомі передають, що жертв серед жителів немає. Однак є ті, хто залишився в піжамі без одягу, грошей, нічого немає», – розповідають очевидці про скрутне становище тих, хто втратив свої домівки.