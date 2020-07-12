У Путіна підготувалися до виходу України з «Мінська» і видали, що «насильно мил не будеш»

Київ все більш наполегливо говорить, що Мінські домовленості треба міняти, і Москва поки не розуміє, чи означає це вихід України з угод.

Як заявив в інтерв’ю телеканалу «Росія 1» прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, спростування заяв про готовність до виходу з боку української влади не було.

«Ми дивимося на заяви українського керівництва, яке все частіше і частіше, все більш наполегливо говорить про те, що Мінські домовленості треба міняти. Чи означає це офіційний вихід Києва з мінського комплексу заходів або не означає – ми поки не знаємо», – сказав він.

На думку Пєскова, вихід України з Мінських угод не сподобається ні Берлін, ні Парижу, ні Москві.

«Але в даному випадку насильно милим не будеш», – додав представник Кремля.

Він пояснив, що якщо таке станеться, то «ми втратимо будь-якої бази, на основі якої вибудовуємо переговорний процес», і створити нову базу у вигляді нового документа «буде надзвичайно складно».

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України Олексій Резніков заявив про неактуальність Мінських угод – передбачені в них терміни вже минули, а домовленості не реалізовані.