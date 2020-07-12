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Лукашенко назвав Білорусь раєм

12.07.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, що дуже любить свою країну. На святі “Олександрія збирає друзів” він заявив, що його серце належить країні і білорусам.

Про це пише білоруське інформаційне агентство БелТА.

“Рай для кожної людини там, де знаходиться його серце”, – почав виступ Лукашенка. “Моє серце остаточно і безповоротно віддано цій землі і цим людям. Всім білорусам”, – резюмував президент.

Він зазначив, що в Білорусі живе мудрий і сильний народ, який за всю свою історію пережив немало бід і нещасть, але ніколи і ні перед ким не ставав на коліна.

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