Путін упевнений, що відносини України і Росії не зіпсувалися через анексії Криму

Президент Росії Володимир Путін заявив, що погіршення відносин Москви і Києва не пов’язана з анексією українського півострова Крим.
Про це він розповів під час спілкування з журналістами, як передає ТАСС.
“Те, що у нас відносини зіпсувалися з Україною, з Кримом в принципі не пов’язано”, – сказав господар Кремля.
Крім того, Путін так само висловив упевненість в тому, що рано чи пізно відносини України і Росії налагодяться.
“Ця піна рано чи пізно зникне”, – вважає Путін.
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