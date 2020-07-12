Путін упевнений, що відносини України і Росії не зіпсувалися через анексії Криму

Президент Росії Володимир Путін заявив, що погіршення відносин Москви і Києва не пов’язана з анексією українського півострова Крим.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами, як передає ТАСС.

“Те, що у нас відносини зіпсувалися з Україною, з Кримом в принципі не пов’язано”, – сказав господар Кремля.

Крім того, Путін так само висловив упевненість в тому, що рано чи пізно відносини України і Росії налагодяться.

“Ця піна рано чи пізно зникне”, – вважає Путін.