6 500 євро: в Києві зафіксували рекордний штраф за перевантаження

Вчора, 9 липня, в Києві зафіксували рекордний штраф 6 500 євро у пункті зважування на Столичному шосе.

В пресслужбі Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації у Facebook повідомили, що загальна вага вантажівки-порушниці склала 61,84 тонни, що на 21,84 тонни більше від дозволеної, інформує сайт Хрещатик.news.

Вантажівка мала їхати з Київської області на Полтавщину.

: khreschatyk.news

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