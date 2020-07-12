В Україні похолодає до +8: синоптики дали прогноз на початок тижня

На початку тижня по всій Україні очікується похолодання, у більшості областей пройдуть дощі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 13 липня, у західних областях температура вночі 9-12 градусів, вдень 18-21 градус, у південних та східних областях вночі 14-19 градусів, вдень 22-31 градус.

У Києві вночі, вранці короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Температура вночі 12-14 градусів, вдень 19-21 градус.

У західних областях України без опадів, на решті території короткочасний дощ, гроза, у східній частині місцями град та шквали 17-22 м/с.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у центральних, південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Укргідрометцентр

У вівторок, 14 липня, у західних областях температура вночі 8-11 градусів, у східних областях 13-18 градусів, вдень по всій території 19-24 градусів.

У Києві без істотних опадів. Температура вночі 11-13 градусів, вдень 20-25 градусів.

На Лівобережжі очікуються помірні дощі, окремі грози, на сході місцями значні дощі, на решті території – без істотних опадів.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с, на Лівобережжі 7-12 м/с.

Укргідрометцентр