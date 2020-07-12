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Лікар розповів про ймовірність заразитися коронавірусом на пляжі

12.07.2020

Ймовірність заразитися коронавірусом на пляжі є низькою, якщо дотримуватися заходів обережності.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Андрій Алферов в ефірі каналу «Україна 24«.

«Можна підхопити коронавірус на пляжі? Малоймовірно. Бо це захворювання передається повітряно-крапельним шляхом. І дещо менше – контактний шлях передачі», – заявив він.

«Якщо на пляжі люди знаходяться на відносно великій відстані, не цілуються, не користуються одними і тими ж предметами посуду, побуту, то заразитися навряд чи вийде», – додав лікар.

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