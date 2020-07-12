Напад на Стерненко: активіст заявив, що розслідування і пошуку причетних не буде

Прокуратура зупинила розслідування нападу на одеського активіста Сергія Стерненко, що закінчився загибеллю нападника.

За інформацією Стерненко в Facebook, формальною підставою для зупинки стало оголошення в розшук виконавця злочину (нападу на Стерненко. — Авт.) Олександра Исайкула.

За словами Стерненко, зупинка виробництва, яка може розтягнутися на роки, означає і зупинку всіх слідчих дій, у тому числі щодо з’ясування, хто був замовником і організатором нападу, а хтось посередником.

Одесит стверджує, що звертався до прокурора з клопотанням виділити виробництво по нападнику на нього Исайкулу в окреме, щоб не зупиняти основне розслідування. Однак йому відмовили і зупинили саме головне виробництво.

При цьому досі не оголошені підозри організаторам злочину, а до пошуку замовників та співучасників і зовсім ніхто не приступав.