Так буває, коли приходить «русский мир»: Жителі ОРДЛО на колінах просили ОБСЄ провести додому, куди їх не пускають бойовики

На КПВВ «Оленівка» старики на колінах просили представників ОБСЄ допомогти їм потрапити в ОРДЛО, куди їх не пускають бойовики.

Про це повідомляє блогер Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.

«Подивіться на ці приниження і знущання. Ось так насправді ставляться до жителів Донбасу члени угруповання «ДНР», які на словах нібито «захищають їх від фашизму». Так буває, коли приходить «русский мир», — йдеться в пості.

На відео видно, як чоловік спочатку стає на коліна перед представниками ОБСЄ, а потім лягає поруч із ним стає на коліна жінка, а інша втирає сльози.

«Я встану на коліна, я лягаю. Дивіться все, я вже не можу! Скільки можна знущатися? Це ж не поруч живемо. Я зараз піду через блокпост, мені плювати вже на все. Це просто жах. Телефонуйте, хлопці, ми вас не випустимо», — сказав засмучений чоловік, після чого йому допомогли підвестися з землі.

Жінка, яка також стояла на колінах, сказала, що у неї болить нога після операції, інакше вона б теж лягла.

Відео містить нецензурну лексику!

В коментарях Казанський зазначив, що бойовики пояснюють те, що не пускають людей додому в ОРДЛО, карантином, незважаючи на те, що з Росії в «ЛДНР» людей пропускають вільно.

«Просто у них почалася кампанія по цькуванню і знущанням над тими, хто їздить на підконтрольну територію», — додав блогер.

Один з коментаторів написав, що в окупованому Криму «що-то теж цікаве відбувається». За його словами, тих, хто повертається з материкової території України, відправляють на 14 днів в обсервацію. Наголошується, що це стосується навіть тих, у кого кримська прописка або російський паспорт. У той же час жителі ОРДЛО в’їжджають в Крим без будь-яких обмежень, як і материкові росіяни.

25 червня 32 людини, які хотіли в’їхати на підконтрольну Україні територію, застрягли в пункті пропуску в селищі Новотроїцьке з-за того, що у них не було смартфонів для установки програми «Дій вдома».