Коронавірус: Росія підійшла до першої десятки країн з найбільшою смертністю

У Росії за минулу добу Covid-19 виявлений у 6,6 тис. осіб у 83 регіонах країни, 188 пацієнтів померли, повідомляє оперативний штаб по боротьбі з епідемією. Всього в Росії з початку поширення вірусу захворіли 706,1 тис. осіб (4 місце у світі) і померли 10,8 тисяч (11 місце у світі).

22,5 відсотка нових заражених не мають клінічних проявів хвороби, відзначили в штабі. Крім того, за добу зафіксовано 130 випадків смерті, а повністю одужали 3,6 тисячі пацієнтів. Загальне число видужали перевищила півмільйона.

11 липня штаб повідомляв про 6611 нових випадків зараження.

У всьому світі, за даними проекту американського Університету Джонса Хопкінса на ранок 12 липня, налічується понад 12,6 мільйона випадків зараження коронавірусом. Чверть випадків зараження припадає на США.

За даними Університету Джонса Хопкінса, кількість хворих Covid-19 у світі перевищила 12 млн осіб, померли понад 550 тисяч.

Скільки антитіл у росіян

В середині червня віце-прем’єр уряду Росії Тетяна Голікова заявляла, що антитіла до коронавирусу були виявлені у 14% здали аналіз росіян – всього тестування методом імуноферментного аналізу до того моменту пройшли майже 650 тисяч осіб, переважна більшість з них – понад 570 тисяч – в Москві.

За даними російської медичної корпорації Інвітро, яка виконує платні тести на антитіла, за весь час проведення цих досліджень до них звернулися 410 тисяч чоловік, і антитіла класу G (IgG) до SARS-CoV-2 в середньому виявлені у 15,9% з них.

У травні цього року в Росії померли 7 444 особи, у яких був діагностований коронавірус. Про це в п’ятницю заявив глава Росстату Павло Малков. В 5 644 випадках Covid-19 був ідентифікований, ще в 1 800 випадках вірус остаточно ідентифікувати не вдалося.

Майже 173 тисяч людей померли в Росії в травні, смертність збільшилася на 11,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За останню добу в Росії зареєстровано 6 635 нових випадків Covid-19, за добу в країні померли 174 пацієнта. Це найбільший приріст хворих по країні за останні п’ять діб.

У Москві, за офіційними даними, в першій декаді липня кількість виявлених інфікованих знижується, але в інших регіонах Росії захворюваність зростає.

За даними Університету Джонса Хопкінса на 10 липня, кількість хворих у світі зараз становить майже 12,3 млн осіб, померлих — 555,4 тисячі. При цьому 6,7 млн осіб одужали.