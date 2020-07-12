Кейт Міддлтон зробила сюрприз школярам у Zoom (фото)

Хоча Кейт Міддлтон і принц Вільям вже “вийшли” з карантину та навіть відвідали кілька публічних заходів, герцогиня все одно з обережністю та відповідальністю ставиться до здоров’я інших в умовах пандемії.

Саме тому захід з учнями лондонської Bond Primary School відбувся онлайн і Кейт навіть в такому форматі влаштувала грандіозний сюрприз для юних співрозмовників. На початку бесіди герцогиня Кембриджська натякнула, що на них чекає зустріч з кумиром, і запропонувала вгадати, хто ж це. А потім запросила приєднатися з розмови з початківцями тенісистами зірку світового спорту, тенісиста Енді Маррея.

Сама Кейт теж була захоплена таким гостем. На заході вона з’явилася в смарагдовому плаття від бренду HVN і великих сережках Monica Vinader.

: bilshe.com

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