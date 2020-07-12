Чиновники вивели Путіна з себе

На тижні одкровень президент згадав про божевільних з бритвою

Володимир Володимирович заявив, що ми не повинні виглядати як придурки», захищаючи свої інтереси, Володимир Вольфович виявив в країні неосталінізм і розкрив умовний державний секрет (але задежали не його, а журналіста Сафронова), Кудрін вважає, що у нас застій, а Мішустін, що «досягнень десятиліть боротьби з бідністю» загрожує коронавірус. Про всі ці одкровення? Та про те, що варто було зацементувати державне пристрій поправками до Конституції, як у нашого будиночка почала розхитуватися дах.

Не в тому сенсі, що наші небожителі з розуму посходили, а, можна сказати, в практичному сенсі. Отримавши конституційні гарантії непорушності своєї влади на найближчі півтора десятка років, вони почали влаштовуватися зручніше.

Особливо діяльні чиновники вивели з себе навіть Путіна. Не вважаю, сказав він, що, захищаючи свої інтереси, ми повинні виглядати «як придурки, як божевільні, яким в руки попалася бритва, і вони бігають, їй розмахують». Неважко здогадатися, що це все відлуння боротьби з веселкою, хоч і про зовнішню політику було сказано. Цим же тільки волю дай, вони і цілком патріархальне «Гей, слов’яни!» прирівняють до пропаганди. Прямо гонка почалася, хто тут самий скрепный.

Депутати в неї впевнено набрали. Ось дивіться — в Конституції крім ложки дьогтю внесли багато справді непоганих поправок, які потребують законодавчого оформлення. По-хорошому, з них би й почати. Наприклад, поправки про МРОТ, який не повинен бути нижче прожиткового мінімуму. Або з індексації пенсій. Але… Це ж зажадає гроші віддавати народу. А це неприємно якось, та й не прийнято. Тому першим ділом Держдума вирішила прийняти закон про штрафи за заклики до відчуження територій. Відмінний варіант — і по-державному, і не затратно.

Зараз з витратами взагалі не просто — треба рятувати досягнення в боротьбі з бідністю. Мішустін так і сказав: «Під загрозою опинилися напрацьовані за попередні десятиліття досягнення в області скорочення бідності і забезпечення зайнятості населення». Потужні були досягнення. Називалися — «зате не дев’яності». Підкріплювалися правильної статистикою. Але тут прийшов коронавірус і пожер їх, як колорадський жук картоплю. Що не могло не відбутися, оскільки в основі досягнень лежить не справедливий розподіл багатств країни, а привласнення результатів чужої праці тими, хто володіє засобами виробництва.

Ось їм, тим, хто захопив у свій час засоби виробництва, тепер взагалі нічого боятися — система змінюватися не буде, можна продовжувати в тому ж дусі. Ну, якісь дрібниці будуть змінюватися, але і правда — дрібниці. Ось Путін, наприклад, на тижні доручив прийняти закон, щоб не було аварій, типу норильській. Добре, що я не депутат — я б голову зламав, а як його написати-то? Шановні капіталісти, засирать природу заборонено? Треба лагодити старе радянське обладнання? Законів і так вистачає. Просто плювати на них хотіли ті люди, у яких на першому місці прибуток. Я колись служив у прикордонних військах, у нас самим противним нарядом був наряд у вантажний порт на охорону суден, що перевозили шрот (концентрований корм з макухи). Поки його вантажать — така пилюка летить, що людина сантиметровим шаром бруду покривається. Пройшло 30 років з тих пір. У порту на іншому кінці країни, в Ваніно, прокуратура нарешті зобов’язала власника порту проводити виміри ГДК вугільного пилу в повітрі. А то при перевалці вугілля надто багато її в повітрі. Це було в буквальному сенсі очевидно, без всяких вимірів. Але турбота про людей і природу — зайві витрати. Наша система їх за замовчуванням не передбачає. Ну так і навіщо розвиватися, якщо не всі вижато з того, що є?

Ось голова Рахункової палати Кудрін так і сказав на тижні, виступаючи з лекцією перед випускниками Російської економічної школи: «Незважаючи на те, що ми про це говоримо багато років, на жаль, політичних рішень не приймається. На жаль, ми стоїмо. Ми в застої».

Інша частина даху задвигтіла аж надто активно. Просто не терпиться їм показати, хто тепер тут головний. Заарештували журналіста Сафронова — але він, швидше за все, став жертвою внутрішніх терок силовиків, одного управління всемогутньою служби з іншим управлінням (за «гумовою» статті про держзраду можна майже будь-якого журналіста-міжнародника, вченого, який працює з іноземцями, або військового експерта, відвідує міжнародні виставки, закрити). А ось арешт губернатора Фургала — це прямий сигнал. Якщо граєш за правилами — можеш бути ким завгодно, навіть вбивцею в минулому. Але як тільки починаєш грати в демократію, показувати, що влада необов’язково мати яхти, у губернатора не повинен бути астрономічний оклад, чиновники повинні літати економкласом, а не «бізнесом» — все, привіт, всі скелети з шаф повытряхивают. Жириновський за свого Фургала так образився, що став Кремль звинувачувати — мовляв, московські чиновники вимагали від губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала возити в столицю коробки з грошима, а він не став. Так що прес-секретарю президента довелося пригрозити: «Такі слова мають бути підкріплені доказами. В іншому випадку ті, хто згадувався, можуть за себе заступитися в рамках чинного закону…». Втім, Жириновського важко зупинити. Він хоч і розгледів неосталінізм в арешті Фургала, все одно заявив, що ніяка Росгвардия народ не зупинить. Адже і прав був.

У Хабаровську народ вийшов за Фургала. Та так вийшло, що влада кинула всю потужність пропагандистської машини пояснювати, що це не народний гнів, а все підлаштовано і куплено, суцільні кримінальники і провокатори. Але ніяка Росгвардия з цими тисячами людей, що вийшли за обраного ними, а не призначеного зверху губернатора, нічого робити не стала. Вперше за останній час несанкціоновану ходу такого масштабу обійшлося без затримань. А автоінспекція навіть головну вулицю звільнила і супроводила з нею колону людей. То там, на місці, зрозуміли, що при силовому вирішенні буде гірше, то були солідарні з народом. Точно зрозуміло тільки те, що місцеву владу після цього скрутять у баранячий ріг — не можна дозволяти людям щось вимагати без найвищого на те схвалення.

Так і не приведи господи, народ про 31-ю статтю Конституції згадає, ту, яка про «свободу зібрань». А кому нагорі ці потрібні зайві проблеми? Там, на горищі, така метушня йде, що черепиця згори сиплеться — тільки встигай ухилятися.