Шквали та зливи підтопили та знеструмили села на Рівненщині

В ніч з 11-12 липня на Рівненщині через шквали, грози та пориви вітру знеструмило 28 населених пунктів, деякі з них підтопило. На дороги повалило дерева.

Без світла залишилися населені пункти у Березнівському, Гощанському, Корецькому районах, а також частина Рівного, – передає Громадське.

Також співробітники ДСНС області шість разів виїжджали на надання допомоги по ліквідації наслідків негоди.

Поблизу сіл Ужинець, Худоси й Курозвани очищали дороги від повалених дерев. У смт Оржів, селі Бронники та місті Березне відкачували воду з приватних домогосподарств.

Жертв та постраждалих внаслідок негоди немає, кажуть у ДСНС.

Загалом до надання допомоги залучали сім одиниць спецтехніки та 25 рятувальників.