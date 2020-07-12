У мережі показали трейлер фільму Сенцова “Носоріг”, на який з бюджету виділять 25 мільйонів

Фільм “Носоріг” Олега Сенцова отримає державну підтримку в розмірі 25 мільйонів гривень.

Про це повідомили міністр культури Олександр Ткаченко і сам Олег Сенцов.

“Я дуже радий, що зможу, нарешті, почати знімати кіно, а також вдячний членам Ради, міністру культури і нашому Держкіно за спільну підтримку “Носорога”. Кіно буде, зйомки цієї осені!”, – написав Сенцов.

“Носоріг” – повнометражний ігровий фільм режисера Олега Сенцова. У 2013 році стрічка виграла на пітчингу Держкіно, державне фінансування склало 3,9 млн гривень із загального бюджету 8,1 млн гривень. Однак, з-за незаконного ув’язнення кримчанина Сенцова Росією в 2014 році після анексії АРК виробництво фільму не було завершено.

У мережі ж показали трейлер картини політв’язня.

Думки комментатров про стрічці розділилися. Деякі кажуть, що обов’язково подивляться фільм, коли він вийде, інші відзначають погану гру акторів і вважають, що витрачені гроші варто було купити апарати ШВЛ для боротьби з пандемією коронавіруса.