Ученые нашли в неожиданном месте останки доисторического дикобраза

Российские палеонтологи обнаружили на территории Южного Урала останки дикобраза, которым около 120 тыс. лет. Зубы, кости черепа и скелета животного найдены в местах, которые не характерны для проживания дикобразов.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

По словам старшего научного сотрудника Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павла Косинцева, находка была неожиданной, тем более что сегодня ближайшая территория, на которой живут дикобразы, это Кавказ и юг Средней Азии, то есть тысячи километров к югу от места находки.

“Удивительно то, что на Урал пришел не тот вид, который сейчас обитает в Средней Азии, индийский дикобраз, а более южный вид – малайский дикобраз”, – сказал Косинцев.

По словам ученого, обитавший на Урале дикобраз был мельче современного. Предположительно в его рацион могли входить липа, рябина, лещина и другие кустарники.

В конце июля состоится новая экспедиция, целью которой будет разобраться, в каких условиях обитали южноуральские дикобразы.

“Мы планируем установить, в каких условиях эти животные жили, провести реконструкцию растительности, дополнить материалы по тем видам, которые жили рядом”, – добавил плеонтолог, отметив, что информация необходима, чтобы понять, что заставило животных покинуть территорию Урала и почему они больше сюда не вернулись.

: apostrophe.ua