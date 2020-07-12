Росіяни стали купувати на 70% менше одягу. Доходи пустили в расход

У період пандемії 70% росіян скоротили витрати на купівлю одягу та взуття, а 38% — на їжу. Компанія Deloitte, выяснившая це, пов’язує ситуацію з втратою людьми роботи або різким спадом заробітку. З дослідженням Deloitte стикуються відразу кілька інших: так, кожен п’ятий житель країни, згідно з опитуванням «Росгосстрах Життя», зізнався у значному падінні реальних доходів. А за прогнозом інституту «Центр розвитку» НДУ ВШЕ, доходи у другому кварталі скоротиться на 18%. Між тим влада в особі Мінекономрозвитку заявляють: інформація не відповідає дійсності, дивіться дані Росстата за січень–березень. Але при чому тут перший квартал?

Що ж, дивимося: за Росстат, в січні–березні реальні грошові доходи росіян знизилися на 0,2%, а номінальні (без урахування інфляції та купівельної спроможності грошей) — зросли на 3,3%. У квітні, з початком дії обмежувальних заходів з поширення COVID-19, реальні зарплати скоротилися на 2% до квітня минулого року. Але офіційних цифр по доходах за квітень–червень поки немає: Росстат збирається представити їх лише 17 липня. Може, не варто було Мінекономрозвитку апелювати до статистики за зовсім інший часовий відрізок, коли справи в економіці були очевидно краще? До речі, МЕР вказує також на дані ФНС і Банку Росії, згідно з яким у травні споживчий попит дещо пожвавився. А отже, роблять висновок чиновники, з доходами у нас все в порядку.

Між тим на тлі реального стану речей цей логічний ланцюжок розсипається. Звичайно, щоб оцінити динаміку реальних доходів у період коронакризиса, потрібна найсвіжіша інформація, зазначає директор Інституту стратегічного аналізу ФБК Ігор Ніколаєв. За його оцінкою, в березні макроекономічні показники в цілому були непогані, вплив пандемії відчули лише окремі галузі, зокрема, авіаперевезення і туризм. Провал припав на квітень і травень. У березні багато роботодавців встигли виплатити працівникам зарплату в повній мірі, в квітні це вже стало важко, а в травні — часто неможливо. Зрозуміло, що доходи істотно просіли. До того ж, розмірковує Миколаїв, офіційна статистика не відображає картину з мільйонами самозайнятих, найбільш постраждалих від кризи: перукарів, репетиторів, сантехніків-приватників — словом, всіх тих, кого коронастихия викинула за борт ринку праці.

Спростовуючи дані про різке падіння доходів населення, Мінекономрозвитку вказує на травневе пожвавлення споживчого попиту. Але доходи громадян та попит — різні речі, розмірковує перший віце-президент «Опори Росії» Павло Сігал. По-перше, в період пандемії споживча активність збільшилася за рахунок покупок продуктів тривалого зберігання та засобів індивідуального захисту — масок, рукавичок, санитайзеров. По-друге, попит може зростати за рахунок не тільки зарплат, але і завдяки кредитам. А взагалі, за результатами різних соцопитувань, про падіння доходів заявили понад 40% громадян. Оскільки невизначеність залишається, люди будуть і далі цілком свідомо знижувати витрати на товари не першої необхідності — одяг, взуття, косметику.

У травні обсяг роздрібної торгівлі скоротився на 19,2% до травня минулого року, обсяг платних послуг впав відразу на 39,5%. Ці цифри наводить голова правління КПК «Оновлення» Михайло Дорофєєв. Споживчі настрої, відзначає він, спікірував до значень першого кварталу 2016 року, коли країна тільки почала відходити від рецесії. Усвідомлюючи ризик другої хвилі пандемії, люди намагаються звести необов’язкові витрати до мінімуму або повністю від них відмовитися. Це може стосуватися таких товарів, як побутова техніка, електроніка, автомобілі, а також витрат на розваги і відвідування ресторанів. Що стосується реальних наявних доходів, то їх падіння в тій чи іншій мірі вже матеріалізувалася для багатьох. За підсумками року цей показник може скласти від мінус 8,2% до мінус 12,1%, вважають в інституті «Центр розвитку» НДУ ВШЕ.

В країні зараз більше 10 млн безробітних, ще кількох мільйонів або змушені були підписати заяви про відпустку за свій рахунок, або виживати на допомогу, або отримувати кредитний МРОТ, каже експерт Академії управління фінансами та інвестиціями Олексій Кричевський. Так що цілком логічно, що населенню довелося різко скорочувати витрати навіть на базові потреби. Та й придбати щось в магазинах окрім їжі та товарів першої необхідності не представлялося можливим, тільки якщо замовляти онлайн. А дані Росстату по зарплаті за перший квартал ні про що не говорять: зростання номінальної зарплати можна «намалювати» хоч на 30%, але в кишенях від цього грошей не додасться.