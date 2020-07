У США підірвали стадіон легендарного клубу НБА

У США підірвали великий спортивний комплекс Palace of Auburn Hills, де знаходилась домашня арена знаменитого клубу НБА «Детройт Пістонс».

Про це повідомляють на Twitter-сторінці AP Sports, інформує «Апостроф».

Palace of Auburn Hills був розташований у місті Оберн-Хіллс штату Мічиган. Там раніше проводилися змагання з баскетболу, хокею, футболу.

Звільнилася територія буде використана для створення багатофункціонального офісного парку.

Зазначимо, що спортивний «палац» був відкритий у серпні 1988 року. Там команда з Мічигану «Детройт Пістонс» завоювала три титули чемпіона НБА (1989, 1990, 2004). У 2017 році Palace of Auburn Hills закрили.

The Palace of Auburn Hills, which was home to three championship Detroit Pistons teams and played host to some of the world’s biggest musical acts during its nearly 30-year run, is gone after an implosion.

— AP Sports (@AP_Sports) July 12, 2020