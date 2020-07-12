Люди будуть в шоці: колишній стратег Трампа заявив про «біологічне Чорнобилі» в Ухані

Стів Бэннон, який був головним стратегом Дональда Трампа в Білому домі і який до цих пір підтримує тісні зв’язки з його адміністрацією, заявив, що епідемію коронавіруса спричинила витік з Інституту вірусології в Ухані і подальше приховування масштабів витоку Китаєм рівносильно «умисного вбивства».

Про це він розповів в інтерв’ю виданню The Mail, посилаючись на наведені інформаторами з Китаю факти.

Заява Бэннона прозвучала на тлі того, що західні уряди збирають все більше доказів, щоб оскаржити первісне твердження Пекіна про те, що інфекція вперше поширилася з ринку морепродуктів в Ухані.

«Я знаю, що деякі перебіжчики (з Китаю) працюють в США з ФБР, намагаючись зв’язати воєдино те, що відбулося в інституті Уханя… Вони ще не розмовляли зі ЗМІ, але є люди з лабораторії Уханя та інших лабораторій, які перейшли на захід і передають докази винності Комуністичної партії Китаю. Я думаю, що люди будуть в шоці «, – заявив Бэннон.

За словами Бэннона, перебіжчики з Китаю вже розмовляли зі спецслужбами в США, Європі і Великобританії.

«Люди з цих лабораторій покинули Китай і Гонконг в середині лютого. [Американська розвідка] разом з MI5 і MI6 намагаються побудувати дуже ретельне судова справа, яка може зайняти багато часу», – зазначив Бэннон.

Екс-стратег Трампа навіть припустив, що французький уряд, яке допомогло побудувати інститут, залишило системи моніторингу після того, як Пекін вилучив їх з проекту.

«По суті, це був біологічний Чорнобиль в Ухані з точки зору кількості жертв. Як і у випадку з Чорнобилем, теж було приховування — державний апарат просто захищає себе», – підкреслив Бэннон.

Бэннон зазначив, що китайські власті використали час, щоб зібрати всі засоби індивідуального захисту в світі.

«Це вбивча диктатура. Кров [також] знаходиться на руках світових корпорацій – інвестиційних банків, хедж-фондів та пенсійних фондів», – заявив Бэннон.