Зараження коронавірусом можна визначити по голосу

Під час вивчення даного питання вчені використовували записи голосів знаменитостей, у яких виявляли COVID-19, протікав безсимптомно.

Коронавірус можна діагностувати по голосу, так як він може змінюватися з-за якихось проблем з легенями. До такого висновку прийшли фахівці з MIT, йдеться в статті журналу IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology, інформує «Апостроф».

Фахівці відзначили, що мова і голос людини багато в чому залежать від дихального апарату, а проблеми з легенями обов’язково відображаються на те, як людина говорить.

Під час вивчення даного питання вчені використовували записи голосів знаменитостей, у яких виявляли COVID-19, протікав безсимптомно. Для отримання потрібної інформації фахівці зіставляли запису до інфікування і після того, як стало відомо про зараження.

Автори дослідження змогли довести, що при зараженні коронавірусом істотно скорочується різноманітність звукових сигналів.

При цьому вчені попередили, що це тільки перші стадії дослідження і вони використовували зразки голосів п’яти осіб.