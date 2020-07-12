Швеція програла в боротьбі з коронавірусом

В умовах пандемії коронавіруса Швеція не вводила офіційного режиму ізоляції. В якості альтернативи обрана в країні модель боротьби з коронавірусом передбачає особисту відповідальність, при цьому громадянам настійно рекомендується залишатися вдома, якщо вони хворі, і дотримуватися соціальну дистанцію в громадських місцях.

Більшість підприємств, ресторанів, барів та шкіл не закривалися, хоча в кінці березня в країні заборонили збиратися групами більше 50 осіб.

Прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен підтримав цю стратегію, назвавши її відповідає «здоровому глузду» і дозволяє країні жити звичайним життям.

Правда, ця нетрадиційна стратегія викликала негативну реакцію з боку фахівців, які, озираючись назад, кажуть, що ця політика, «можливо, була у всіх відносинах не самої продуманої».

Старший науковий співробітник вашингтонського Інституту міжнародної економіки Петерсона Джейкоб Киркегард сказав в інтерв’ю газеті The New York Times, частина якого наведена в статті, опублікованій на цьому тижні, що хоча підприємства в основному не закривалися і працювали в звичайному режимі, Швеція від цього нічого не виграла.

«Вони в буквальному сенсі нічого не виграли, — сказав Киркегард. — Вони самі собі нашкодили, і в економічному плані нічого не добилися».

Як повідомило інформаційне агентство Reuters, відповідно до опублікованого в цьому місяці прогнозом Центрального банку Швеції, валовий внутрішній продукт країни (визначальний розмір економіки країни) скоротиться цього року на 4,5 відсотка. Це не відповідає попереднім прогнозом, згідно з яким ВВП Швеції зросте на 1,3 відсотка.

При цьому The New York Times пише, що за період з березня по травень рівень безробіття в країні виріс з 7,1 відсотка до 9 відсотків.

За даними Університету Джона Хопкінса, станом на восьме липня в Швеції було зареєстровано понад 73 тисяч випадків зараження коронавірусом і більше 5,4 тисячі випадків смерті, що більше, ніж у всіх інших скандинавських країнах разом узятих.

У Швеції одним з найвищих у світі є і рівень смертності від коронавіруса, показник, що оцінює кількість смертей в процентному відношенні до загальної чисельності населення.

Згідно з даними наукового інтернет-видання Оксфордського університету Our World In Data, у Швеції кількість підтверджених випадків смерті на мільйон осіб більше, ніж у США, Бразилії, Індії та Росії — країнах, в яких загальний рівень смертності значно вище, ніж у Швеції. Деякі шведські чиновники вимагають від влади переглянути державну стратегію боротьби скоронавирусном.

У квітні більше двох тисяч шведських учених підписали відкриті листи, закликаючи владу країни переглянути питання про введення режиму ізоляції.

У травні колишній державний епідеміолог Швеції Анніка Лінде заявила в інтерв’ю місцевій газеті Dagens Nyheter, що, на її думку, в країні «з самого початку слід ввести набагато більш жорсткі обмеження».

«Ми повинні були знати, наскільки погано ми були підготовлені у сфері охорони здоров’я та догляду за людьми похилого віку, — сказала Лінде. — Запровадивши режим ізоляції, ми змогли б підготуватися, все обдумати і кардинально уповільнити поширення інфекції».

Рози Перпер, Business Insider (США)