Що з року в рік приваблює українських заробітчан у Фінляндії і як їм там живеться?

На фінських фермах збиральники ягід працювати треба швидко, і багато фіни, як з’ясувалося цього літа, не справляються. Влітку також з’ясувалося, що не на кожній фермі сезонним робітникам надають хороші умови. Але українські збирачі ягід приїжджають працювати з року в рік. Тільки з-за грошей?

Про це на сторінках фінського видання Yle пише журналістка Маріанні Маттіла.

На фермі Хенрі Лайтінена в селищі Пупонмяки (громада Леппявирта) до десяти ранку всі роботи вже виконані: збір полуниці розпочався о четвертій ранку.

Ми приїхали, щоб з’ясувати, чому українські збирачі ягід з року в рік приїжджають працювати на фінські ферми. Працювати треба швидко, і багато фіни, спробували себе цього літа на фермах, зрозуміли, що не справляються. Влітку також з’ясувалося, що не всі власники ферм надають збиральники ягід хороші умови.

Ми зустрічаємо одну з розвідниць ягід, Мілану Лузіну, яка приїжджає на ферму Лайтінена вже в дев’ятий раз.

Кароліна Скрипниченко — представник організації Future in Savo («Майбутнє в провінції Саво»). Мета Future in Savo — проінформувати роботодавців провінції Північний Саво про можливості навчати і наймати сезонних робітників з різних сфер на більш тривалий період.

Кароліна Скрипниченко знає українську мову і іноді допомагає з перекладом. Мілана Лузіна добре говорить по-англійськи, так що розмова переходить на українську лише тоді, коли слова для опису якийсь ситуації на іноземній мові закінчуються.

Скрипниченко пише дипломну роботу про організацію праці українських сезонних робітників у Фінляндії.

«Ми немов у відпустці»

На фермі Хенрі Лайтінена в цілому працюють 22 сезонних робітників, які прилетіли до Фінляндії чартерним рейсом, організованих Союзом сільгоспвиробників і лесовладельцев Фінляндії (МТК). Двотижневий карантин після перельоту закінчився, тому збирачі ягід можуть вільно переміщатися.

За повідомленням Прикордонної служби Фінляндії, шостого липня в країну прибули близько 6360 сезонних робітників. Статистики про громадянство робітників немає, але більшість точно приїхали з України.

Працюють на фермі українці добре один одного знають. Цей колектив вже давно працює разом. У цьому колективі є родичі, друзі і наречений Лузіної, за якого вона вийде заміж у серпні.

В першу чергу я цікавлюся, чому мініатюрна Мілана Лузіна хоче займатися важкою фізичною працею.

«Ми насолоджуємося кожною миттю, ми немов у відпустці. Нам радісно від того, що ми працюємо разом, а потім разом проводимо вільний час», — розповідає Лузіна.

«Іноді робота важка, але це відразу ж забувається, і ми йдемо плавати, ловити рибу, спілкуємося з друзями», — продовжує вона.

Мілана Лузіна додає: українці вважають, що людині корисно час від часу займатися фізичною працею. За допомогою сезонної роботи можна навіть поліпшити свій зовнішній вигляд.

«Коли я повертаюся в Україну, всі помічають, що я змінилася. Приїжджаю підтягнутою і засмаглою», — розповідає вона.

Добре ставлення — звичайна річ: «Вони дійсно дуже уважно стежать за тим, щоб ми добре себе почували»

Мілана Лузіна каже, що у них склалися теплі відносини з роботодавцем. До них добре ставляться. Власники ферми регулярно перевіряють, чи все в порядку.

«Власники ферми для нас, як батьки», — розповідає Лузіна.

Мілана наводить приклад хорошого відносини: проживають у Хенрі Лайтінена працівники оплачують тільки електрику і воду. Виходить 1,65 євро за день. Ферма ж оплачує всі господарські засоби, папір і мило. І постачає картоплею для харчування.

У дощові дні збиральники ягід дають дощовики і теплий одяг. У робочий перерву їм пропонують напої та перекус.

«Вони дійсно дуже уважно стежать за тим, щоб ми добре себе почували і не захворіли», — зазначає Лузіна.

Українські знайомі розповідали Мілані, що умови роботи і відносини з роботодавцями на фінських фермах не завжди такі хороші, як у них.

Сама Мілана не зустрічала у Фінляндії людей, які хотіли б її обдурити. Навпаки, їй завжди допомагали, коли це було необхідно.

«Більшість роботодавців мені здаються справедливими», — розповідає вона.

В основі — рівноправність

«Умови роботи і проживання повинні бути такими, щоб мені самому тут подобалося», — каже власник ферми Лайтінен.

Самому Хенрі Лайтинену довелося зіткнутися з поганими умовами для ночівлі, коли він був у Азії.

Проте теплі відносини між роботодавцем і працівником — це не тільки задоволення матеріальних потреб.

«Всі спілкуються на рівних, відносини з працівниками в деякому роді схожі на відносини у сім’ї», — говорить Генрі Лайтінен.

В кінці сезону збирачі ягід залишають частину своїх речей в очікуванні наступного літа.

Працівники і роботодавець підтримують зв’язок і взимку. Обидві сторони охоче діляться новинами.

Цієї весни спілкування було особливо активним, тому що ситуація з сезонними робітниками змінювалася кілька разів. У підсумку дозволу на роботу все ж були отримані, рейс відбувся.

Хенрі Лайтінен організував для працівників перевезення від аеропорту. Він також частково оплатив переліт.

«Я подумав, що сплачу за кожного збирача сто євро», — розповідає Лайтінен.

Заощадження підуть на свій будинок в Україні

Мілана Лузіна живе разом зі своїм нареченим у селищі в десяти кілометрах від Києва. Вона працює касиром в залі ігрових автоматів. З-за коронавіруса останні місяці розважальний центр був закритий. За свою роботу вона отримує приблизно 300 євро в місяць.

Зароблені у Фінляндії гроші Мілена Лузіна та її наречений відкладуть на будівництво будинку.

У Лузіної вже є заощадження. Спочатку вона планувала придбати на них квартиру. Після зустрічі з нареченим її плани змінилися.

«Тепер я думаю про сім’ю», — розповідає вона.

В Україні весь заробіток йде на харчування і проживання. За сезонну тримісячну роботу вона отримає близько 3-3,5 тисяч євро.

«Так багато збирають на квартиру або машину. В Україні збирати доводиться значно довше», — розповідає Лузіна.

Може життя пари і надалі бути пов’язаною з Фінляндією?

«До зустрічі з нареченим я думала, що могла б залишитися тут назавжди. Зараз, поки ми плануємо спільну життя, ми могли б залишитися на кілька років у Фінляндії і працювати на постійній основі», — говорить Мілана Лузіна.

Після полуниці починається збір та лісових ягід ірги

Українські збирачі ягід працюють на фермі три місяці. Цього літа врожай полуниці був поганим. Позначилися зима і червнева спека.

На фермі Хенрі Лайтінена ще можна збирати іргу, яка дозріває після полуниці. Потім можна буде збирати лісові ягоди.

Минулий рік для Хенрі Лайтінена, продовжив справу своїх батьків, був дуже важким.

«Паперової роботи було більше, ніж зазвичай. Я нервував, чи будуть у мене взагалі працівники», — ділиться він.

Під час посадкових робіт у Лайтінена працювали фіни. Залишився працювати на фермі на більш довгий термін один з п’ятьох фінів.

Хенрі Лайтінен найняв додаткових працівників: йому вдалося взяти на роботу кілька мігрантів, у тому числі з Афганістану та Іраку. Чоловіки приїдуть на роботу столичного регіону і міста Оулу.