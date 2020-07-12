МВД изменило порядок получения водительского удостоверения

Если будущий водитель не сдал экзамен после прохождения школы вождения, его документы позволяют исправить это в течение двух лет.

В Украине изменились правила получения водительского удостоверения. Министерство внутренних дел внесло изменения как в теоретический, так и в практический экзамен. Также все автошколы теперь обязаны фиксировать на видео сдачу экзаменов. Об этом говорится в приказе МВД №408 от 6 июля.

Отныне только такие документы будут удостоверять подготовку водителей:

Удостоверение о прохождении школы вождения, документ должен значиться в базе ЕГР МВД;

Документы об окончании учебного заведения, специализирующемся на подготовке водителей транспортных средств при условии, что у учреждения есть соответствующая лицензия.

В случае несдачи экзаменов после прохождения школы вождения, документы позволяют исправить это в течение двух лет.

Теоретический экзамен

Каждый, кто сдает на права, получит билет, где будет 20 вопросов и по 5 вариантов ответов. Правильным из них будет только один. Отмечается, что будущим водителям будут задавать только те вопросы, которые касаются их категории транспорта. На все вопросы нужно будет ответить за 20 минут. Ответы не засчитываются в таких случаях:

заметили, что ученик списывает;

не успел ответить на все вопросы;

допустил три и более ошибки.

Результаты теоретического экзамена хранятся три месяца. Если человек провалил этот экзамен, то его не допустят к практическому экзамену.

Практический экзамен

Первый этап проходит на специальной площадке, которая изолирована от дорожного движения. Тест проходит около 10 мин до определения умения управлять автомобилем. Второй этап уже в условиях города. Его длительность составляет не менее 20 мин. На этом этапе инструктор определит способность управлять автомобилем безопасно для других участников движения. Длительность практической части не должна превышать 60 минут. Ученик может трижды пересдать практический экзамен. Если после третьей попытки экзамен так и не будет сдан, в четвертый раз ученика допустят к практике после повторного прохождения курса.

Видеофиксация

И теоретический, и практический экзамены записывают на видео, где четко должны быть видны лица, действия ученика и инструктора, продолжительность экзамена, дата съемки.

: sud.ua