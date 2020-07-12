ВООЗ назвала всі відомі способи передачі COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала пам’ятку про коронавирусной інфекції, назвавши всі відомі способи передачі COVID-19.

Як йдеться на офіційному сайті ВООЗ, насамперед заразитись можна від людини, інфікованої коронавірусом.

«Захворювання передається, головним чином, від людини до людини через дрібні краплі, які виділяються інфікованим COVID-19 з носа або рота при кашлі, чханні або розмові. У силу своєї щодо великої маси ці краплі не розлітаються на значну відстань і швидко опускаються вниз», – йдеться в повідомленні.

Зараження COVID-19 може відбутися в результаті вдихання повітря, що містить краплі, які виділилися з дихальних шляхів хворого. Саме тому необхідно триматися від хворого людини на відстані не менше 1 метра.

Ці краплі можуть осідати на оточуючих хворого предметах і поверхнях, наприклад столах, дверних ручках і сходових поручнях. В результаті навколишні можуть заразитися COVID-19, доторкнувшись спочатку до цих предметів або поверхонь, а потім до очей, рота або носа.

Тому важливо регулярно мити руки водою з милом або обробляти їх спиртовим антисептиком для рук.

У багатьох заражених присутні тільки незначні симптоми. Особливо це характерно для ранніх стадій захворювання. COVID-19 можна заразитися від людини, який має лише невеликий кашель і в іншому не відчуває себе хворим.

Деякі дані вказують на можливість зараження вірусом від людини з безсимптомним перебігом хвороби, але наскільки часто це відбувається – поки невідомо.

Також РНК вірусу SARS-CoV-2 була виявлена в інших біологічних зразках, включаючи сечу і кал деяких пацієнтів.

Крім того, в деяких дослідженнях повідомляється про виявлення РНК коронавіруса в плазмі або сироватці. Це може означати, що вірус розмножується в клітинах крові, проте роль його передачі через кров залишається невизначеною.