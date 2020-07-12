Чому українці завжди обирали президентами негідників і як це змінити?

Врятували країну від «російського світу» добровольці і волонтери, зазирнули в обличчя смерті, так і не стали моральним стрижнем нації, напрямних суспільство до зміни добивающей нас корупційно-олігархічної моделі влади…

У 1998 році ми з моїм, на жаль, нині покійним товаришем Петром Льоліком відмовилися бути політтехнологами починаючого політика Петра Порошенко: він здався нам кепським клієнтом — примхливим і жадібним. Але, насамперед, безперспективним.

В 2006 році ми знову зустрічалися з ПАПом з цього ж приводу — корупційний скандал, після якого Порошенко звільнили з РНБОУ, вже затих, і Петро горів бажанням реваншу.

Він хотів очолити країну, а я сказав, що не можу цього уявити. Що для цього, не дай Бог, повинно відбутися щось фантастичне і жахливе, якісь злісні марсіани висадитися на тарілці біля Бессарабки…

Дійсність посоромила фантастику: Петро Порошенко був демократично обраний президентом України в 2014 році. Мова саме про процес виборів, не про закулисах, цим виборам супроводжували. І ТАТ, незважаючи на провальний президентство, зберігає деяку кількість цілком безкорисливих(!) прихильників, фанатіють від сывочолого крыголама.

А от уявити актора на чолі країни я міг легко — література рясніла подібними сюжетами, досить згадати «Двійника» Роберта Хайнлайна.

Але у мене до цих пір не вкладається в голові, що незіпсована людина не з політики, обраний за шаленої підтримки суспільства, здатний фактично відмовитися від передвиборчих обіцянок і почати вбудовуватися в олігархічну систему влади, проти якої прийшов боротися.

При цьому принципово важливо! — він знову-таки зберігає значний рівень підтримки громадян, які не бажають бачити очевидного.

А от професійні патріотичні перспективні погляди українських експертів залишаються непоміченими суспільством всі роки незалежності.

Це до чого? До того, що при наявному якості виборців в Україні НІКОЛИ не буде обраний той лідер, який країні об’єктивно необхідний.

Українці здатні на самопожертву, дивовижну самоорганізацію, рішуче протистояння влади, яка перейшла межу, що продемонстрували наші майдани. Але вони не винесли наверх людей, які не тільки бажають, а й ЗДАТНИХ перетворити Україну в Республіку загальної справи.

Врятували країну від «російського світу» добровольці і волонтери, зазирнули в обличчя смерті, так і не стали моральним стрижнем нації, напрямних суспільство до зміни добивающей нас корупційно-олігархічної моделі влади. Саме тому цивілізована диктатура залишається черговий фантастикою, начебто нашестя марсіан.

Мені кажуть: треба відібрати в олігархів телевізор і ось тоді… Але це чергова утопія. Наші звичні ЗМІ, якщо вони не скандальні і не поверхневі, будуть збиткові. Для утримання їх треба самому стати олігархом, або брати гроші у зовнішніх гравців — РФ, або умовного Джорджа Сороса. А це — глухий кут.

В свій час в подібній ситуації «народники» пішли в народ, тобто, зайнялися його освітою і розвитком. Що важливіше — вони обрали нетривіальний, не залежний від тодішньої влади і грошових мішків шлях донесення своїх ідей до суспільства.

Тим, хто дійсно бажає змінити Україну, треба діяти подібним чином: йти в Інтернет, в ігровий простір, при цьому роблячи свою просвіта ненав’язливим, в ідеалі ЗАХОПЛЮЮЧИМ для споживача. Країну здатні врятувати ідеї, які володіють мільйонами громадян, які вони отримують в обхід офіційної олігархічно-владній пропаганді, за які люди здатні вийти на вулиці, щоб безкомпромісно відстоювати їх.

Так, шлях складний і довгий. Але всі інші вже продемонстрували свою неефективність.