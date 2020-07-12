Росія працювала на перемогу Трампа: екс-спецпрокурор Мюллер виступив з новою заявою — The Washington Post

У США колишній спецпрокурор Роберт Мюллер, який очолював розслідування про втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році, заявив, що виконана ним робота має першорядне значення».

Мюллер написав про це в статті для The Washington Post, опублікованому 11 липня, передає сьогодні «Радіо Свобода».

У ній він, зокрема, підкреслив, що з колишнім радником і давнім другом президента Трампа – Роджером Стоуном – надійшли належним чином, коли притягли його до відповідальності за федеральні злочини.

«Він залишається засудженим злочинцем, і це правильно«, – наголошує Роберт Мюллер.

67-річний Стоун, якого засудили на три роки і чотири місяці, повинен був на наступній тижня, у вівторок, з’явитися у федеральну в’язницю в штаті Джорджія, щоб почати відбувати покарання. Він був засуджений за неправдиві свідчення Конгресу під присягою в рамках розслідування Мюллера, а також за тиск на свідків.

Однак президент Трамп оголосив на цьому тижні про пом’якшення вироку. У заяві Білого дому йдеться, що «Роджер Стоун сильно постраждав… До нього поставилися дуже несправедливо, як і до багатьох інших у цьому ділі. Роджер Стоун тепер вільний!»

Сам Трамп написав у твіттері, що Стоун був мішенню незаконної «полювання на відьом». Саме так президент не раз називав розслідування Мюллера.

Як пояснює агентство Associated Press, рішення про пом’якшення покарання не призведе до зняття судимості з Стоуна, але захистить його від відбування тюремного ув’язнення.

Роберт Мюллер, колишній директор ФБР, підкреслює, що відчув необхідність виступити з коментарем в ЗМІ, щоб підтвердити законність і обґрунтованість виконану ним і його командою роботи.

У статті спецпрокурор визнав, що факт змови передвиборного штабу Трампа з російською владою не був встановлений. Але розслідування показало, що уряд Росії вважало перемогу Трампа на виборах вигідною для себе і працювало, щоб забезпечити цей результат.