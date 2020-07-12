Під час пандемії коронавіруса у світі різко зріс попит на велосипеди, який тепер випереджає пропозицію

Під час пандемії коронавіруса люди стали масово пересідати на велосипеди, з-за чого виробники екологічного транспорту на західних ринках і в Азії не встигають задовольнити попит покупців. Нові велосипеди розпродаються відразу ж, як тільки вони надходять в магазини.

Про це пише видання Financial Times.

«Це той випадок, коли обсяг продажу велосипедів на найбільших світових ринках перевищує пропозицію», — заявив консультант Human Powered Solutions Джей Таунли.

Так, у квітні цього року онлайн-продажі автомобілів у Франції зросли на 350%. Представники французької мережі магазинів спортивних товарів Decathlon заявили, що у них закінчилися бюджетні моделі велосипедів і десятки тисяч людей очікують нові поставки. Щоб задовольнити попит, компанія стала купувати підтримані велосипеди, які ремонтуються і перепродуються.

«Ми помітили цей величезний стрибок», — говорить директор із зовнішніх комунікацій Decathlon International Ксавьє Ривуар. За його словами, на даний момент на ринку спостерігається «велосипедний бум».

«Я в цьому бізнесі 55 років і пройшов через багато злетів і падінь. Нічого подібного ніколи раніше не траплялося», — сказав співвласник компанії Чи Катц Turin Bicycle, магазини якої є в Чикаго і Денвері. Він заявив, що недавно були розпродані всі моделі автомобілів вартістю менше $1000.

Повідомляється, що попит на велосипеди підскочив з-за того, що люди прагнуть уникнути поїздок у громадському транспорті, де великий ризик заразитися коронавірусом.

У той же час, співробітники, які з-за карантину перебувають в неоплачуваній відпустці, шукають спосіб провести дозвілля.

Зростаюча популярність велосипедів також обумовлена падінням автомобільного трафіку в багатьох містах світу.

«У нас ніколи не було такої активної торгівлі. Попит перевищує наші можливості», — заявив Уїлл Батлер-Адамс, головний виконавчий директор компанії Brompton, яка виробляє складні велосипеди вартістю понад 1000 фунтів стерлінгів. При цьому компанія не буде приймати нові замовлення від магазинів до жовтня. У той же час в Brompton почали продавати велосипеди безпосередньо через інтернет.

Аналітики також відзначають зростання попиту на послуги з ремонту велосипедів.

«Записуватися на ремонт потрібно за два-три тижні вперед», — сказав співробітник паризького магазину велосипедів Cyclable Марк Матеус. За його словами, подібна ситуація спостерігається з тих пір, як був пом’якшений карантин.

Варто зазначити, що обмежені можливості збільшення пропозиції пов’язані з заходами соціального дистанціювання, які передбачають дотримання дистанції між працівниками, а також відсутністю персоналу у зв’язку з хворобою або самоізоляцією. Brompton вніс ряд змін в роботу заводу на заході Лондона, щоб забезпечити безпеку працівників, сказав Батлер-Адамс, і зараз наближається до рівнів виробництва до пандемії.

Ще однією причиною дефіциту пропозиції є те, що Китай і Тайвань, два найбільших в Азії виробника, виявилися в числі країн, які першими відчули наслідки пандемії, що призвело до масштабних збоїв в їх ланцюгах поставок, а також закриття заводів і портів.