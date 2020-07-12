Exit poll: Дуда перемагає на виборах президента Польщі

У другому турі виборів президента Польщі, які стартували 12 липня, лідирує чинний президент Анджей Дуда.

Про це повідомляє видання hromadske.

За даними Exit poll, нинішній глава держави отримав попередню перемогу з відривом у менше 1%. За Дуду проголосували 50,4% виборців.

За ним з 49,6% голосів слід опозиційний кандидат від партії «Громадянська платформа», мер Варшави Рафал Тшасковский.

Але разом з тим поки називати остаточного переможця ще рано. Статистична похибка може коливатися в межах 2%.

«Ви бачили цю дивовижну явку, майже 70 відсотків. Перемога на виборах за такої явки — неймовірна новина. Я дуже зворушений. Спасибі від усієї душі всім моїм землякам», — заявив Дуда після оголошення результатів.

Але також і його опонент заявив, що впевнений у своїй перемозі.

«Ця ніч стане нервової для всіх, але я впевнений, що все буде добре… Ми вже виграли незалежно від того, яким буде результат. Ми змогли прокинутися», — сказав Тшасковский.