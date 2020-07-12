П’яний українець погрожував замінувати виборчу дільницю в Польщі

Сьогодні, під час другого туру президентських виборів у Польщі, п’яний українець погрожував замінувати виборчу дільницю в Слупье Конецкой Свентокшиського воєводства. Його затримали правоохоронці, тепер зловмиснику загрожує вісім років в’язниці.

Про це в неділю, 12 липня, інформує .

Повідомляється, що сьогодні вдень в поліцію зателефонував 46-річний громадянин України і сказав, що якщо до нього не приїде дільничний поліцейський, він буде змушений закласти вибуховий пристрій на території виборчої дільниці.

Незабаром після дзвінка польські правоохоронці затримали хулігана. Виявилося, що в його крові на той момент містилося близько трьох проміле алкоголю.

Після обстеження території виборчої дільниці піротехніки жодних вибухових пристроїв чи інших небезпечних предметів не виявили. Проти українця незабаром буде порушено кримінальну справу. Згідно з місцевим законодавством, йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі.