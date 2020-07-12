Депутати проведуть літо в Раді з Зеленським

Депутати Верховної Ради України вирішили продовжити збиратися на позачергові засідання влітку.

Як повідомив нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура в інтерв’ю на телеканалі «Україна-24», позачергові засідання планують збирати дня прийняття кількох невідкладних законопроектів.

Качура повідомив, що депутати домовилися не припиняти роботу під час літнього періоду, а необхідну кількість голосів для підтримки цієї ініціативи вже зібрано.

«У нас буде, швидше за все, два позачергові засідання Ради. Одне відбудеться на вимогу президента, а інша — на вимогу народних депутатів», — сказав Качура.

Крім того, в планах нардепів збиратися щонайменше 3-5 разів в залі парламенту під час міжсесійного періоду для прийняття законопроектів, що стосуються пандемії коронавіруса і соціальних питань.