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На Донецьк обрушилася сильна злива з градом: вражаючі відео негоди

13.07.2020

В окупованому Донецьку пройшов сильний дощ, що супроводжувався градом.

При цьому з ранку в місті було дуже спекотно — до +43 градусів на сонці. Відео погодних сюрпризів опублікувала в Twitter місцева жителька з ніком БыльБылева.

град в Донецьку pic.twitter.com/mLG5opgjjv

— БыльБылева (@Bylbyleva) July 12, 2020

Поривчастий вітер спровокувало падіння дерева на проїжджу частину проспекту Лагутенко. На щастя, обійшлося без постраждалих.

пр. Лагутенко pic.twitter.com/i6mSRMlIly

— БыльБылева (@Bylbyleva) July 12, 2020

Тим часом на тротуарах утворилися справжні потоки — лівневка окупованого міста не впоралася з кількістю опадів.

pic.twitter.com/HvDo5zJFYL

— БыльБылева (@Bylbyleva) July 12, 2020

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