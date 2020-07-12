Трампа показали на фото з диявольськими рогами

У мережі з’явилося незвичайне фото президента США Дональда Трампа «з рогами диявола».
Знімок опублікували на платформі Getty Images. Трампа сфотографували знизу вгору таким чином, що з-за освітлення позаду у нього на голові з’явилися рогу».
Так, на сторінці «Катарсис» в Telegram, опублікувавши знімок, іронічно прокоментували його.
«Фото дня. Фото з часом стане канонічним, і багато хто в США будуть їм характеризувати всю епоху Трампа», – йдеться в пості.
Пост у мережі Скріншот
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