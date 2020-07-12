Названий середній розмір субсидії за червень

У Міністерстві соціальної політики України повідомили, що субсидію на оплату послуг ЖКГ отримали 2 мільйони 891 тисяча українців, а середній розмір субсидії на одне домогосподарство становив 267,78 гривень.

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що середній розмір субсидії у червні порівняно з травнем практично не змінився (267,78 грн в червні і 269,83 грн у травні).

Максимальний розмір субсидії на оплату ЖКГ (472 грн.) зафіксували Києві, а мінімальний –в Закарпатській області (131,8 грн).