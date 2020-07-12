Як отримати найважливіший вітамін і не нашкодити здоров’ю

Такі вітаміни, як C і E, як і раніше, фаворитами серед любителів біодобавок. Однак фахівці радять звернути увагу на вітамін D – про нього часто незаслужено забувають.

Між тим, сполуки кальцифероли (так називають вітамін D) мають критичне значення для організму, розповідає американське новинне медичне видання WebMD.

Вітамін D необхідний для регуляції мінералів кальцію та фосфору, що знаходяться в організмі. Він також відіграє важливу роль у підтримці належної структури кісток.

“Якщо у вас є дефіцит вітаміну D , особливо в більш старші роки, це може призвести до остеопорозу або пом’якшення кісток”, – розповіла Лона Сандон, доцент клінічної кафедри харчування Техаського Південно-Західного університету в Далласі.

За найсвіжішими та всебічними даними, науковці знайшли зв’язок між низьким вмістом вітаміну та цілою низкою проблем зі здоров’ям. Зокрема, підвищеним ризиком діабету 1 типу, болем у м’язах і кістках. Та ще більш серйозними хворобами – раком молочної залози, товстої кишки, простати, яєчників, стравоходу та лімфатичної системи.

Сонячне світло є найбільш надійним джерелом вітаміну D

Вітамін D може допомогти контролювати артеріальний тиск. Якщо ви намагаєтесь знизити ризик розвитку діабету або знизити шанси на інфаркти, ревматоїдний артрит або розсіяний склероз, вітамін D обов’язково має бути у щоденному раціоні.

“Активований вітамін D – один з найпотужніших інгібіторів (уповільнювачів. – Gazeta.ua) росту ракових клітин. Він також стимулює вашу підшлункову залозу виробляти інсулін. Він регулює вашу імунну систему”, – заявив доктор медичних наук, професор медицини, фізіології та біофізики Майкл Ф. Холік, який очолює дослідження впливу вітаміну D на шкіру та кістяк в Медичній школі Бостонського університету.

Професор нагадує, що регулярне перебування на сонці може стимулювати шкіру людини виробляти кількість вітаміну D, яка значно перевищує щоденні потреби. Тож сонячне світло є найбільш надійним джерелом вітаміну D для більшості людей.

Звичайно, сонце теж не панацея. Будь-який дерматолог скаже, що довге перебування на сонці може принести набагато більше проблем, ніж сонячний опік. Звичайне передозування сонячного світла може перерости у рак шкіри, що загрожує життю.

“З іншого боку, якщо ви повністю сонячно-фобічні від сходу до заходу, ви можете заплатити ціну у кількості вітаміну D, який виробляє ваш організм” – зауважив прибічник ультрафіолету доктор Холік.

Багато дослідників вітаміну D впевнені, що рекомендації уряду щодо достатнього прийому вітаміну D набагато нижче того, що реально потребує ваш організм. Ці вказівки вимагають 200 МО на день до 50 років, 400 МО від 51 до 70 років та 600 МО старше 70 років. Але, наголошує професор Холік, дослідження показують, що досягти крові рівня вітаміну D, який може захистити вас від хронічних захворювань, потрібна оптимальна доза 1000 МО вітаміну D на день.

Верхня межа витаміну D в раціоні становить 2000 МО на день

Науковець підрахував, що людина перебуватиме на сонці в купальному костюмі достатньо довго, щоб викликати незначне почервоніння шкіри, її організм отримає еквівалент 10 000-25 000 МО орального вітаміну D. Радить перебувати на сонці 5-10 хвилин 2-3 рази на тиждень з оголеними кінцівками. На думку Холіка, цього більш ніж достатньо, щоб задовольнити потреби у вітаміні D та не підвищити свій ризик виникнення раку шкіри.

“Після такої 5-10-хвилинної сонячної ванни на змастіть шкіру сонцезахисним кремом з SPF 15 або більше для подальшого перебування на сонці “, – наголошує лікар.

Але в північних частинах Землі та в зимову пору сонячного світла набагато менше. Тож медики радять компенсувати його за допомогою вживання їжі, багатої вітаміном D. Цей вітамін міститься в рибі жирних сортів, а також у повноцінних вітамінних комплексах.

Хороша новина полягає в тому, що неможливо передозувати вітамін D, вироблений шкірою. Але що стосується вітаміну D в раціоні та таблетках, Лона Сандон каже, що верхня межа становить 2000 МО на день.

“Вітамін D – це жиророзчинний вітамін, тому він зберігається в організмі. Якщо ви приймаєте добавку, яка збільшує добову норму харчування понад 2000 МО, ви можете отримати передозування та токсичний ефект, який, можливо, може призвести до появи каменів у нирках або ураження нирок, слабкості м’язів або навіть кровотечі”, – застерегла вчена.

Фахівці застерігають, що перед початком прийому добавок з вітаміном D обов’язково треба проконсультуватися з лікарем, а самолікування може нанести шкоду здоров’ю.