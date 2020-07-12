З’явилося відео, як убив сім’ю водій проходить тест на алкоголь

У мережі з’явилося відео, на якому 39-річний водій «Mercedes», який влаштував сьогодні під Києвом смертельне ДТП проходить тест на стан алкогольного сп’яніння.

Кадри опублікував проект «Київ оперативний» на своїй сторінці в Facebook.

Так, перед тестуванням на наявність алкоголю в крові водія, поліцейські назвали його паспортні дані. Імовірним винуватцем смертельної аварії під Києвом є 39-річний Антон Желепа.

Тест, зроблений за допомогою системи Draeger, показав, що в крові водія «Mercedes» було 1,32 проміле алкоголю. На даний момент Желеп госпіталізований в одну з лікарень регіону, де медики з’ясують, чи перебував він під впливом будь-яких заборонених речовин в момент аварії.