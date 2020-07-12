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В річку потрапили тонни авіапалива: стало відомо про серйозне НП в Росії

13.07.2020

В російській Арктиці стався витік великої кількості авіаційного палива з трубопроводу компанії «Норільський нікель». Мова йде як мінімум про 45 тонни пального.

Розгерметизація трубопроводу, що належить «Норильсктрансгазу», сталася при перекачуванні авіаційного палива в районі селища Тухард, і тривала протягом 15 хвилин, повідомляє Голос Америки.

Селище розташоване в 70 кілометрах від приналежного «Норнікелю» порту Дудинка в Арктиці на річці Єнісей.

За офіційною інформацією, компанія проводить внутрішнє розслідування інциденту і поінформувала про нього МНС Росії.

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