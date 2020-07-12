Угорщина закрила кордон для України: з’явився список «червоних» країн

Угорщина з 15 липня посилить карантинні обмеження на кордонах. В’їзд для іноземців з країн з високим розповсюдженням COVID-19 буде закритий.

Про це повідомив голова Офісу прем’єр-міністра Угорщини Гергель Гуляш, передає прес-служба угорського уряду. Всі країни поділяються на три групи в залежності від ситуації з коронавірусом: зелену, жовту і червону.

В’їзд з «червоної» зони, куди віднесли Україну, буде заборонений. Громадяни Угорщини, які будуть повертатися з таких країн, будуть зобов’язані пройти 14-денний карантин або ж надати негативний результат ПЛР-тесту.

Для угорців та іноземців, які будуть в’їжджати з країн жовтої зони, також передбачений карантин або докази у вигляді негативного тесту.

Для «зеленої» зони ніяких обмежень не передбачено. Списки країн планують оновлювати щотижня.

Крім України «червоними» є також Албанія, Боснія і Герцеговина, Білорусь, Косово, Північна Македонія, Молдова, Чорногорія, а також країни Азії, Африки і Південної Америки.

В жовтій зоні знаходяться Болгарія, Португалія, Румунія, Швеція, Великобританія, Норвегія, Росія, Сербія, Японія, Китай і США.