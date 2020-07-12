Азербайджан заявив про втрати в ході зіткнень з силами Вірменії

В результаті бойових зіткнень на азербайджано-вірменського кордону загинули двоє військовослужбовців Збройних сил Азербайджану. П’ятеро азербайджанських військових отримали поранення.

Про це повідомляє Міністерство оборони Азербайджану.

Азербайджанське оборонне відомство стверджує, що втрати є і з вірменської сторони, але офіційний Єреван про загиблих або поранених не повідомляє.

Баку звинувачує Вірменію в спробі захоплення позицій на Товузском напрямку.

Нагадаємо, сьогодні азербайджанські та вірменські військові обмінялися обстрілом на кордоні. Вірменія каже, що азербайджанські військові на позашляховику вторглися на її територію, у відповідь на що був відкритий вогонь. Азербайджан, зі свого боку, заявляє, що перемир’я першими порушили підрозділу Єревана.

Як відомо, Вірменія і Азербайджан в 1988 році почали війну за контроль над Нагірним Карабахом. Військові зіткнення між країнами тривають і після підписання мирного договору в травні 1994 року.