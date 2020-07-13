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Держбанки видадуть кредити «Центренерго» для оплати закупівель вугілля

13.07.2020

Міністерство енергетики заявило, що за дорученням президента Володимира Зеленського завершило медіації між представниками вугледобувних підприємств та ПАТ «Центренерго». Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

Результатом складних переговорів стало укладення контракту про відновлення постачань українського вугілля на ТЕС державної генеруючої компанії «Центренерго».

Крім того, констатується, що для відновлення роботи державних і приватних шахт, а також своєчасного розрахунку за вугілля з боку «Центренерго», «за сприяння міністерства були залучені державні банки «Укргазбанк» і «Ощадбанк». Сторони досягли попередніх домовленостей про відкриття кредитної лінії.

Отримання кредитних коштів дозволить ПАТ «Центренерго» розширити закупівлі вітчизняного вугілля. Згідно шахти, які зараз перебувають у вимушеному простої, відновлять видобуток, а гірники зможуть повернутися до роботи. Гарантії відновлення роботи держшахтами були отримані від вугледобувних підприємств .+

Раніше держкомпанія погодила з компанією ДТЕК Ріната Ахметова умови договору на постачання вугілля для теплових електростанцій.

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