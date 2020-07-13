Держбанки видадуть кредити «Центренерго» для оплати закупівель вугілля

Міністерство енергетики заявило, що за дорученням президента Володимира Зеленського завершило медіації між представниками вугледобувних підприємств та ПАТ «Центренерго». Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

Результатом складних переговорів стало укладення контракту про відновлення постачань українського вугілля на ТЕС державної генеруючої компанії «Центренерго».

Крім того, констатується, що для відновлення роботи державних і приватних шахт, а також своєчасного розрахунку за вугілля з боку «Центренерго», «за сприяння міністерства були залучені державні банки «Укргазбанк» і «Ощадбанк». Сторони досягли попередніх домовленостей про відкриття кредитної лінії.

Отримання кредитних коштів дозволить ПАТ «Центренерго» розширити закупівлі вітчизняного вугілля. Згідно шахти, які зараз перебувають у вимушеному простої, відновлять видобуток, а гірники зможуть повернутися до роботи. Гарантії відновлення роботи держшахтами були отримані від вугледобувних підприємств .+

Раніше держкомпанія погодила з компанією ДТЕК Ріната Ахметова умови договору на постачання вугілля для теплових електростанцій.