Німецькі вчені з’ясували, що рівень антитіл у перехворілих коронавірусом швидко знижується

Обстеження видужали пацієнтів з Covid-19 в Німеччині показали не дуже обнадійливі результати. У деяких людей кількість антитіл до коронавирусу досить швидко зменшилася, що ставить під сумнів ефективність вакцинації.

Про це передає сайт телеканалу ZDF.

Аналізи крові перших корона-пацієнтів у Німеччині, які проходили лікування в мюнхенській клініці Швабінг в кінці січня, показали значне зниження кількості так званих нейтралізуючих антитіл у крові.

«У чотирьох з дев’яти пацієнтів ми побачили падіння нейтралізуючих антитіл. Це показав спеціальний тест, який можна проводити тільки в лабораторії з високим рівнем безпеки», — сказав головний лікар клініки, фахівець з інфекційних захворювань Клеменс Вендтнер.

Поки що неможливо точно сказати, як падіння рівня антитіл впливає на довгостроковий імунітет і стратегії вакцинації, але дані як мінімум ставлять під сумнів ефективність вакцинації. Також вони кажуть про те. що коронавірусом можна заразитися повторно.