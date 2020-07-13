«Путін-злодій!»: на мітингу в Хабаровську протестувальники принизили Путіна

У Хабаровську відбувся багатотисячний мітинг на підтримку арештованого губернатора краю Сергія Фургала.



Про це повідомляє місцевий портал DVhab.ru.

На вулиці, за підрахунками різних джерел, вийшли до 35 тисяч осіб, пише сайт, відзначаючи, що це наймасовіший мітинг в історії Хабаровська.

Натовп кілька разів перекривали центральну вулицю і влаштувала акцію протесту біля будівлі крайового уряду. По периметру центральної площі були виставлені попередження про «дезінфекційних заходів у зв’язку з профілактикою коронавіруса», але протестувальники все-таки пройшли за огорожі. Багато автомобілі поруч з площею голосно сигналили.

«Путіна у відставку!» і «Путін-злодій!» скандували хабаровчане, зібралися біля будівлі уряду Хабаровського краю на мітинг на підтримку арештованого губернатора Сергія Фургала. «Якщо Москва думає, що вона може нас залякати, що вона почне заводити справи проти когось із присутніх, то ми вийдемо за кожного», — говорив один з промовців. Мітингувальники вимагали розглядати справу Фургала в Хабаровську, кричали «Москва, йди!», «Ганьба Кремлю!», «Свободу політв’язням!».

Відео акції виклав на своїй сторінці в Facebook журналіст Рустем Адагамов.

Одночасно акції пройшли також у Комсомольську-на-Амурі, Эльбане, Сонячному та інших містах краю.

Нагадаємо, губернатора Сергія Фургала затримали в Хабаровську вранці 9 липня. Слідчий комітет оголосив, що губернатор підозрюється в організації вбивств і замахів на бізнесменів у 2004-2005 роках. Звинувачення будуються на свідченнях раніше заарештованих співучасників злочинів. Сам Фургал провину не визнає.

Фургал став главою Хабаровського краю восени 2018 року, перемігши чинного на той момент губернатора, якого підтримував Кремль і «Єдина Росія».