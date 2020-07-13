Під Херсоном працівники нічних клубів перекрили міст через Дніпро, обурившись забороною працювати допізна

З 23:00 11 липня в Херсонській області вступив в силу заборона на роботу вночі клубів, барів, ресторанів і кафе. Обурені працівники цих закладів перекрили Антонівський міст через Дніпро в Херсонській області.

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на начальника відділу комунікації Нацполиции області Тетяну Пшонь.

За словами Пшонь, протягом години люди п’ять разів перекривали рух транспорту. Часом вони частково пропускали машини, але потім знову приймалися безперервно ходити по пішохідному переходу. В акції брали участь близько 80 осіб — підприємців, не згодних з обмеженням роботи закладів після 23 години.

З незадоволеними мітингувальниками зустрівся голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв. Перед цим він поспілкувався по телефону з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком, а також направив йому своє звернення на адресу прем’єр-міністра в зв’язку з ситуацією, що створилася. Ткаченко пообіцяв підняти це питання завтра вранці на урядовій нараді, написав Гусєв в Facebook.

Він додав, що поспілкувався з підприємцями і нагадав їм: в очікуванні рішення Кабміну клуби можуть працювати виключно у відповідності з постановою уряду.