Співробітники організації «Лікарі без кордонів» звинуватили її в расизмі

Міжнародну незалежну некомерційну медичну гуманітарну організацію «Лікарі без кордонів» звинуватили в расизмі. Відповідний відкритий лист підписали тисяча колишніх і діючих співробітників.

Про це повідомляє The Guardian.

У листі йдеться, що організація не визнає масштаби расизму, закріпленого в її політиці і практиці найму співробітників, а також підтримуваного корпоративною культурою. У посланні також згадуються «нелюдські програми, якими керує привілейоване біле меншість». У числі інших претензій названі ієрархічна структура організації, керування якої зосереджена в західних країнах, хоча 90% співробітників складає найнятий локальний персонал.

Автори листа закликали провести незалежне розслідування расизму в організації і терміново усунути наслідки «десятиліть патерналізму».

Серед підписантів числяться голова ради директорів «Лікарів без кордонів» у Великобританії, президент ради директорів південної Африки і керуючий директор організації в Німеччині.

Організація була створена в 1971 році в Парижі лікарями, які працювали волонтерами Міжнародного Червоного Хреста під час громадянської війни 1967-1970 років в Нігерії, а також журналістами з медичного видання «Тонус». В основі роботи організації лежало переконання, що право на медичну допомогу має будь-яка людина, незалежно від расової приналежності, статі, релігійних переконань і політичних поглядів. У 1999 році «Лікарі без кордонів» були удостоєні Нобелівської премії миру.