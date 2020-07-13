Официально назвали электромобиль с самым большим запасом хода

Запас хода серийного электрокара от одной зарядки впервые в истории е-транспорта «перевалил» за 400 миль. Имя автомобиля, на котором поставлен рекорд – «Тесла Model S» в версии Long Range Plus. Достижение зафиксировано американским Агентством охраны окружающей среды (ЕРА).

Отраженный в отчете ЕРА результат – 402 мили (+11 миль в сравнении с предыдущим рекордом, который был установлен автомобилем аналогичной модели). В более привычных нам километрах пройденная «эской» дистанция составляет 646,95 км (+17,7 км).

Примечательно, что прошлый замер результативности ознаменовался скандалом: представители «Теслы» обвинили экспертов ЕРА в предвзятости и некомпетентности из-за трех допущенных в ходе тестирования ошибок. В результате самый авторитетный производитель электрокаров официально отказался признать результат в 391 милю соответствующим действительности.

редставленные специалистами Tesla замечания в этот раз были учтены. Возражений по поводу правдивости нового результата у производителя нет. Рекорд в 402 мили отражен на официальной странице агентства.

Инженеры «Теслы» признались, что в ходе подготовки к тестированию «несколько улучшили» аэродинамику колес электрокара. Еще один секрет успеха – снижение веса батареи за счет замены отдельных компонентов.

: prostomob.com