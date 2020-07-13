У Харкові відбулися сутички між представниками двох партій, є постраждалі

У Харкові сьогодні, 12 липня, на вулиці Аральської відбулися зіткнення між прихильниками двох партій. В результаті зіткнень постраждали дві людини.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Прибувши на місце події, правоохоронці побачили розмальований паркан і потерпілих. Постраждалих з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років ув’язнення.

Як пишуть місцеві ЗМІ, конфлікт стався між представника «Національного корпусу» і прихильниками «Партії Шарія». Представники «Нацкорпуса» розмалювали паркан домогосподарства, де на їхню думку живе голова обласного осередку «Партії Шарія». Потім між двома групами відбулися зіткнення із застосуванням зеленки.