Стала зіркою Боллівуду Міс світу підхопила коронавірус разом з усією родиною

Всесвітньо відома індійська 46-річна акторка Айшварія Рай Баччан заразилася коронавірусом. Тест артистки на Covid-19 показав позитивний результат.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Міністр охорони здоров’я штату Махараштра Раджеш Топі заявив, що тест виявився позитивним не тільки у Рай, але і її восьмирічної доньки Аарадхии. Поки неясно, госпіталізували чи актрису в лікарню.

В суботу повідомлялося, що коронавірус виявлений у її чоловіка Абхишека Баччана і свекра Амітабха Баччана — теж популярних акторів. Обидва потрапили в клініку з помірними симптомами захворювання. Їх стан стабільний.

Айшварія Рай в 1994 році виграла конкурс краси «Міс світу». Вона стала зіркою Боллівуду і також відома на Заході. Актриса зіграла в таких комерційних хітах індійського кіно, як «Навіки твоя», «Ритми любові», «Девдас», а також у голлівудської комедії «Рожева пантера 2».

Рай неодноразово очолювала рейтинги найкрасивіших жінок світу і є амбасадором декількох брендів, включаючи діаманти De Beer і годинник Longines.